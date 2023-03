“No van a volverse ricos porque lean un chingo, compañeros”: Paco Ignacio Taibo II, a habitantes de Neza

“Leer no les va a mejorar su situación económica, compañeros”, dijo Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), en la reinauguración de la librería Elena Poniatowska, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

“Leer no les va a mejorar su situación económica, compañeros. No van a volverse ricos porque lean un chingo. No van a ser más guapos y ligar más. Aunque tengo mis dudas porque recuerdo que cuando estudié en la prepa, los que habíamos leído los 20 poemas de amor de Neruda, ‘Me gusta más cuando callas porque estás como ausente’, ligábamos mucho más que los analfabetas”, dijo el funcionario.

A propósito de la reinauguración de esta librería, el director del FCE declaró que había que poblar al país de librerías que vendan libros baratos, pero que también fueran un foco de irradiación de cultura a sus alrededores.

“¿Qué queremos que lean? Lo que les dé la gana, porque leer es libertad, leer es democracia. ¿Y sí queremos que lean? Sí, porque un mexicano que lee se vuelve más trucha, más crítico y le mete menos basura en las orejas la prensa y la televisión, que sufrimos la desdicha de tener en estos momentos en México”, dijo Taibo.

En su discurso, el funcionario señaló que la lectura también ayuda a combatir el machismo:

“Es una enfermedad que recorre nuestra sociedad. Faldita o pantalón, el mismo corazón, ni un milímetro atrás en la batalla contra el machismo. La cultura ayuda a romper prejuicios”, concluyó.

A la reinauguración también asistió la escritora Elena Poniatowska, quien recibió la llave de Nezahualcóyotl de manos del presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo (de la coalición Morena, PT y Nueva Alianza).

“Es una alegría grande, asoleada en un día muy bonito, estar en este Centro cultural municipal Jaime Torres Bodet, a quien tuve el honor de conocer. (...) Ustedes se ven aquí… hasta quisiera guardar un minuto de silencio porque ustedes se ven muy bonitos, muy interesados en lo que va a pasar y está pasando en esta librería”.

La autora de “Hasta no verte Jesús mío” ofreció un consejo al público: “si a un lado de su cama tienen un libro, se los aconsejo, es mucho mejor que un amante o que un marido”.

La escritora de 91 años también confesó que lo que quiere en la vida es “dormirme con un libro en la almohada, un libro en las manos y un libro que me dé muchas ganas de vivir, porque eso son los libros, nos alientan a seguir adelante”.

“Es histórico tener en este momento y en este tiempo a Elena en Neza”, declaró el presidente municipal, Cerqueda Rebollo, a lo que respondió alguien del público “¡Póngale una avenida!”.

La asistencia al evento fue numerosa. Pese al calor, decenas de personas se formaron para obtener la firma de Poniatowska en sus libros. Otros aprovecharon la presencia de Paco Ignacio Taibo II para dar a conocer sus demandas, como “no se olvide del Oriente” y la entrega de una petición para surtir de libros al club de lectura local “Picnic literario”.

La librería Elena Poniatowska se encuentra en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Av. Chimalhuacán s/n, Benito Juárez, C.P. 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México.