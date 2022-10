“No me gusta”: el desacuerdo de Juan O’Gorman con David Alfaro Siqueiros

El artista y arquitecto Juan O’Gorman no tenía en alta estima a David Alfaro Siqueiros. En una entrevista con EL UNIVERSAL, publicada en 1970.

El autor del mural de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria cuestionaba la actitud que había adoptado Siqueiros hacia la nueva generación de artistas e incluso declaró que no le gustaba su pintura.

Tenemos Libertad, Afirma O’Gorman

Sábado, 31 de Enero de 1970

Frente al enorme mural de Francisco I.Madero que realizó en el Castillo de Chapultepec, el maestro Juan O’Gorman habla en exclusiva para el redactor de EL UNIVERSAL

El que nuevos valores de la pintura realicen obras que nos parecen obras poco comunes o faltas de expresión, no quiere decir de ningún modo que ellos no están aportando nada en el terreno cultural.

Lo que se ha dado en llamar impresionismo, cubismo, futurismo o abstraccionismo, son caminos buenos hacia el arte. Los viejos pintores no debemos empecinarnos en desear que todas las pinturas sean inferiores a las nuestras, sino que debemos aceptarlas, nos guste o no.



Categóricamente manifestó ayer lo anterior, en entrevista exclusiva, el muralista y arquitecto Juan O’Gorman. Con tono severo el notable muralista dijo que cuando hay talento se hacen obras de calidad, y sobre todo cuando los esfuerzos de lograr una nueva expresión pictórica se realizan, esto debe considerarse como una aportación al arte por todos conceptos laudables.

Hablando frente al enorme mural que realizó en la Sala Madero del Castillo de Chapultepec, O’Gorman señala: “Mi posición como pintor es antisectaria y antidogmática. La pintura de Siqueiros no me gusta, como creo que a él también no le gusta la mía”.

Siqueiros -dice- ha adoptado una actitud de creer que sólo la ruta que él sigue es la de mayor proyección para el arte nacional. Mi opinión es contraria a la suya. Yo veo con buenos ojos todo lo que hagan los pintores mexicanos. Toda pintura es respetable, para mí, dentro del terreno del arte.



En México se goza de completa libertad

A pregunta sobre lo que han expresado otros pintores, respecto a que existe poca libertad para ellos en México, O’Gorman responde: “En nuestro país existen todas las libertades. En ningún momento ha coartado la libertad de ningún pintor. Todos los que nos dedicamos a esta actividad, pintamos lo que queremos. Libertad la tienen todos”.

Ahondando más en este tema, el maestro muralista explica que cuando se tiene talento, hasta ver lo que se tiene en el interior, para crear verdaderas obras de arte.

Recordando una anécdota, señala que el muralista David Alfaro Siqueiros conminó hace algunos años al pintor José Clemente Orozco para que realizara sus pinturas con nuevos materiales, como el plástico, piroxilinas y ducos. A esto -manifestó- Orozco contestó a su colega Siqueiros: “Lo que hace falta es talento, pues con talento se puede hacer una obra de arte en cualquier clase de papel e incluso utilizando un tizón de cocina”.

No existe un monumento digno a Francisco I. Madero

Al examinar la figura de Francisco I.Madero, O´Gorman dijo que actualmente en México no hay ningún monumento digno del Presidente Martín Francisco I.Madero, Si es cierto que era bajo de estatura eso no quiere decir que haya sido bajo de estatura espiritual, moral y psicológica.

Debemos recordar, agrega, que fue él quién señaló al pueblo de México los caminos de su propia revolución.

Enorme mural en Chapultepec

Juan O’Gorman realizó en un año -diciembre de 1968- un enorme mural ordenado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz para perpetuar la memoria del Presidente Francisco I.Madero. El mural tiene una extensión de 6.50 por 4.50 metros de altura.

En esta pintura que ha merecido los elogios de pintores de otras nacionalidades el pintor plasmó con su pincel la salida del Presidente Mártir del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional en aquel día aciago para el país: 8 de febrero de 1913, en que fue asesinado.

Señala el maestro O’Gorman que el mural fue realizado desde el punto de vista netamente de la Revolución Mexicana. Se aprecian en el mismo los momentos en que el pueblo mexicano lo acompaña a su trágica cita, llevando como escolta a un grupo de cadetes del H. Colegio Militar.



En la parte de la izquierda se aprecian las figuras del traidor Victoriano Huerta y del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. En la parte inferior del mural están escritas tres frases inmortales del pensamiento político de Madero: “El poder absoluto corrompe a quienes lo ejercen y a quienes lo sufren”; “Cuando los pueblos abdican de sus libertades , la fatalidad los persigue” y “El único sentimiento que me guía es el amor a la patria”.



No existen en el museo retratos de los jefes revolucionarios

Hablando sobre la Revolución y principalmente sobre los jefes de ese movimiento armado y los ideólogos, O’Gorman manifiesta que actualmente en el museo del Castillo de Chapultepec no existen retratos adecuados de los jefes que lucharon durante la Revolución.

He sugerido al director del Castillo, señala realizar una verdadera colección de retratos de Emiliano Zapata.Otilio Montaño, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, Francisco Villa, Pelipe Angeles, Venustiano Carranza, Licenciado Luis Cabrera, Ricardo Flores Magon, Plutarco Elias Calles y Alvaro Obregon.

Asimismo, planea pintar varios murales, enfocando el feudalismo, la época del porfirismo y la explotación de peones y campesinos, pinturas con las cuales se lograría dar mayor vida a la Sala Francisco I.Madero, que ahora carece de todo ello, señaló.



