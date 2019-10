Mujeres periodistas discuten sobre la cobertura de la desigualdad de género

Gabriela Wiener, la periodista peruana que se caracteriza por hacer un periodismo de inmersión, es militante feminista y asume sus crónicas desde el Yo; sólo cree en esa manera de dar la lucha por la cobertura de la desigualdad de género en los medios de comunicación: implicándose, indignándose, exigiendo justicia.

“A mí me sale decir que no se puede ser neutral ante las injusticias, ni ser imparcial ante las desigualdades de género; es decir, no lo hacemos con la guerra o con la pobreza; no me suena tan extraño hablar de ser una periodista feminista, lo extraño sería que no nos tocara como mujeres periodistas al hacer una cobertura, que no nos enojáramos, que no nos implicáramos, que no nos indignáramos, que realmente estuviéramos hablando de una búsqueda de justicia”, señaló la periodista.

Wiener aseguró que para ella sí es posible convivir perfectamente dos visiones del periodismo, o dos maneras de abordarlos: una visión más militante y otra no. “Creo hay lectores para todo y creo que esa diversidad de periodismo y de voces también. Y creo que al hacerlo debemos mantener la mirada crítica”.

Durante la conversación con la periodista y escritora argentina Josefina Licitra, y la periodista y abogada argentina, Gabriela Figueroa, titulada “Los retos de la cobertura de la desigualdad de género”, Wiener, dijo que van a seguir siendo periodistas y eso lo hemos demostrado los grandes periodistas que han estado detrás del fenómeno del #MeeToo.

Señaló que hay mujeres valientes denunciando y contando sus historias, y ante eso ver qué podemos hacer las periodistas con eso. “Hay una nueva posibilidad de que esto tenga una legitimidad, que la sociedad finalmente despierte, lo mire y se indigne y finalmente les crea”.

Lo importante, dijo, no es que solamente le creamos a estas periodistas militantes o feministas, sino que también que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como periodistas que cubren las desigualdades.

Josefina Licitra es de una opinión contraria, dijo que aunque el tono militante no le parece moralmente reprochable, dice que sí carece de una sutileza que necesitamos las mujeres para poder traer más agua a nuestros molinos.

“Yo trato de no asumir modos militantes dentro del texto porque es mi procedimiento para poder convencer gente; a mí cuando un tema me interesa, yo lo que quiero es que gente que no está convencida de esto empiece a pensarlo y a mirarlo de otra manera”, señala.

Licitra aseguró que ella tiene un manejo del lenguaje y una forma de trabajo que tiene otro soporte y además es pícaro, “yo no voy a escribir por ejemplo el término dictadura genocida, voy a escribir gobierno militar porque yo lo que quiero es que quien no está de acuerdo con mi posición se acerque a mí” y agregó: “Creo que sí hay un lenguaje muy determinando solo estás escribiendo para convencidos”.

La reflexión tuvo como detonante el tema del trabajo de la periodista Gabriela Figueroa, con el que obtuvo la Beca Oxfam-Fundación Gabo de periodismo sobre desigualdad de género 2019; una crónica en proceso sobre las socorristas mujeres que en Argentina acompañan a otras mujeres en su proceso de aborto.

