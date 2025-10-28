"Señor Taibo. Esta no es una carta de réplica a sus declaraciones machistas y misóginas, sino una declaración de repudio total dirigida al personaje patético en que usted se ha convertido: el representante de un anacronismo vulgar y misógino que utiliza la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE) como un púlpito para escupir su desprecio por las mujeres", así inicia el pronunciamiento que está mañana, en las oficinas del Fondo, en el Ajusco, hicieron poetas, escritoras, narradoras y activistas como forma de "condena pública al machismo y misoginia" del Director del Fondo de Cultura Económica.

Lee también: Fuera Taibo, piden mujeres en mitin poético, "o será señalado, dondequiera que se pare"

En el mitin poético, la colectiva "Las horribles" le señalan que su supuesta "pasión por los libros" no es más que "una careta para la arrogancia de un hombre que se cree dueño de la cultura. No es un activista, es un dinosaurio con micrófono" y le apuntan que "su miedo a la equidad es más "asqueroso de malo" que cualquier libro que pretenda vetar", también le dicen que sus palabras sobre los poemarios femeninos son la prueba irrefutable de que su "criterio literario" se reduce a la cobardía patriarcal que teme a las voces que no puede controlar. "Usted no combate la 'mala literatura'; usted combate la autonomía y el talento de las mujeres".

Además de recordarle que la frase "se la metimos doblada" lo ubica como "basura moral" que se debe erradicar y que mas que un troglodita, es un "parásito moral" en el cuerpo de la cultura nacional, las mujeres le apuntan que su permanencia en el FCE "es una herida abierta en la dignidad del servicio público y una mancha bochornosa en el prestigio de la editorial. Permanece ahí no por su capacidad, sino por la complicidad política que le permite seguir escudándose en su ego mientras daña la reputación de toda una administración".

Es allí, cuando le dicen que el pueblo de México merece que deje de envenenar el debate "con su hedor machista" y dan cuenta del aviso: "El ultimátum es claro: Deje de utilizar la infraestructura del Estado para promover su misoginia o será señalado, dondequiera que se pare, como el Misógino Institucional que intenta silenciar y denigrar a la mitad de la población".

Lee también: Sheinbaum respalda a Taibo II y anuncia colección especial de escritoras mexicanas y latinoamericanas

Le apuntan que el FCE no es "su prostíbulo verbal ni un lugar para el machismo rancio que sigue ocupando espacios públicos con presupuestos millonarios para beneficiar a sus cuates escritores que dicho sea de paso, ni sus libros logran vender. Los resultados que ha dado en el Fondo de Cultura Económica en una gestión por más de 6 años lo indican: libros almacenados que nadie quiere leer. La publicacion recurrente de escritores fallecidos porque usted se niega a darle un trato digno presupuestario a escritoras vivas que merecen ser conocidas e impulsadas".

Además le dicen que si solo pudo incluir 7 mujeres en la colección "25 para 25", eso es un fracaso como funcionario público, pues no sabe cómo "encontrar mujeres escritoras" porque está ciego, "su miopía machista le impide ver la cantidad amplia de escritoras con un potencial enorme que hay en México".

El pronunciamiento concluye con la exigencia de que tenga dignidad y que se vaya. "Háganos un favor Francisco, deje el espacio a quien sí sepa cómo hacer políticas públicas y entienda que la igualdad nos viene bien a todos y a todas". Y firman: Atentamente: Las Horribles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc