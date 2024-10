La escritora Han Kang, Nobel de Literatura 2024, ha decidido no hacer ninguna aparición mediática ni participar en celebraciones con motivo de ese galardón mientras haya guerras en el mundo, según dijo su padre, el también autor Han Seung-won.

La escritora fue anunciada como ganadora del Nobel del Literatura el pasado jueves, convirtiéndose en la primera mujer asiática y primera firma de Corea del Sur en recibir ese reconocimiento.

Tras anunciarse el galardón, se mostró "sorprendida y honrada" en declaraciones que reprodujo la Fundación Nobel en su cuenta de X.

"Me gustaría tomarme un té con mi hijo. Lo celebraré de manera tranquila", agregó la autora de títulos como 'La Vegetariana' (Penguin Random House), galardonada en 2016 con el Premio Booker; 'Blanco' (Rata Books) o 'Actos humanos' (Rata Books).

Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. Foto: AP

En la víspera, cuando se esperaba que la autora ofreciera una comparecencia ante los medios en Corea del Sur, una de sus editoriales locales publicó otras declaraciones en las que la Han dijo estar "profundamente agradecida" y "abrumada por todos los mensajes de felicitación que llegaron como una gran ola".

Su padre ofreció una rueda de prensa el viernes en la que explicó que la autora accedió inicialmente a hacer una aparición ante los medios ese mismo día pero finalmente cambió de opinión.

"Me dijo que con las guerras intensificándose y tanta gente muriendo cada día, ¿cómo podíamos hacer una celebración o una rueda de prensa?", relató Han Seung-won, de 85 años y muy conocido en su país por su trayectoria literaria, en una comparecencia recogida por los medios locales en Janheung, al extremo sur de la península surcoreana donde nació y reside el novelista.

"Yo estaba planeando organizar una fiesta con la gente local, pero mi hija me pidió que no lo hiciera. Me dijo: 'Por favor no celebres nada mientras estamos viendo esos eventos trágicos (en alusión a las guerras). La Academia Sueca no me ha dado este premio para que lo disfrutemos, sino para que mantengamos la mente más clara'", añadió el padre de la escritora.

Las editoriales surcoreanas de Han Kang anunciaron asimismo que la autora se abstendrá de hacer apariciones públicas o entrevistas hasta el próximo 10 de diciembre, cuando está previsto que ofrezca un discurso en la ceremonia de entrega de los Nobel en Estocolmo.

Han, de 53 años y nacida en Gwangju (en el sur de Corea del Sur), fue galardonada con el Nobel de Literatura "por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", según anunció la Academia Sueca.

