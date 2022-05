Más de 60 años de investigación: la trayectoria del arqueólogo Matos Moctezuma, premio Princesa de Asturias

El arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma ganó hoy el Premio Princesa de Asturias en el campo de Ciencias Sociales, a un mes de haber ingresado a la Academia Americana de Artes y Ciencias, como miembro honorario.

Estos reconocimientos respaldan los más de 60 años de investigación que ha realizado el fundador del Proyecto de Templo Mayor.

El investigador nació el 11 de diciembre de 1940 en la colonia Guerrero, pero su infancia la vivió en otros países como Panamá, Venezuela, Honduras, por los trabajos diplomáticos de sus padres. Fue hasta los 11 años que regresó a vivir a México.

El libro “Dioses, tumbas y sabios”, de C. W. Ceram, fue lo que llevó a Matos Moctezuma a inscribirse a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), bajo la advertencia de sus padres de que moriría de hambre.

Desde entonces, el antropólogo no ha parado. Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Matos Moctezuma fue catedrático de la ENAH durante más de 30 años, donde impartió Arqueología General, Desarrollo de las Sociedades, Mesoamérica e Historia de la Arqueología, además de dirigir el Seminario Regional Mexica y el Laboratorio de Materiales e Historia de México.

Además, ha sido director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Templo Mayor, y ha impartido cursos y seminarios en instituciones de diversos países.

Hacia 1978, llegó el Proyecto Templo Mayor (PTM), nombre que le dio tras el hallazgo de la Coyolxauhqui, que hicieran trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza.

“Lo que más me ha interesado es la investigación. Nunca he dejado de investigar, aun cuando ocupé algún cargo, es más, cuando ocupé cargos, siempre mi condición fue que no me fueran a saturar totalmente, porque necesitaba tiempos libres para poder escribir”, dijo en entrevista a EL UNIVERSAL, en 2020.



Foto: AP.

Eduardo Matos Moctezuma, miembro del Colegio Nacional desde el 24 de junio de 1993, es un destacado divulgador de la arqueología mexicana. Ha escrito libros como “El Templo Mayor de los aztecas” (1988), “Muerte a filo de obsidiana” (1996), “Estudios mexicas” (1999-2005) y “La muerte entre los mexicas” ( 2010).

Entre otros galardones y reconocimientos se encuentra el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 y Harvard lo distinguió con la Medalla Henry B. Nicholson en 2002, para en 2016 establecer una cátedra con su nombre.

