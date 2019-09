Maestros del Faro de Oriente, sin pago en meses, pararán sus actividades

No ha sido el año de los Faros de la Ciudad de México. Las Fábricas de Artes y Oficios se han topado con nuevos procedimientos en la Secretaría de Cultura de la Ciudad, que pretenden hacer a un lado la historia construida por casi 20 años. Ahora el que enfrenta más graves problemas es el Faro de Oriente, el más antiguo, que acaba de cumplir 19 años, aunque este año las primeras voces de alerta se escucharon en el Faro Milpa Alta por el proceso de elección en la dirección y a la par, en el de Aragón, donde las nuevas autoridades de Cultura desconocieron su programa especializado. Nos cuentan que los maestros del Faro de Oriente han alzado la voz por una razón: falta de pago. Algunos de los talleristas tienen dos meses de no recibir su salario y de ahí viene su inconformidad. A pesar de que instalaron mantas en la sede del Faro, en Iztapalapa, no les dan respuesta y han tomado una decisión: el próximo jueves pararán sus actividades. Sin embargo, no son los únicos que pasan las de Caín, los trabajadores de la emisora de radio, Código DF, llevan dos meses sin cobrar, y así otras áreas de la misma Secretaría de Cultura.

Adiós al Tintico, el Fideicomiso del Centro Histórico cierra centro cultural

Cientos de ciudadanos colombianos y mexicanos, así como de otros países, difunden a través de redes sociales una carta dirigida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que se dé marcha atrás a la decisión de las autoridades del Fideicomiso del Centro Histórico que, a finales de agosto, dieron por terminado el contrato que amparaba el uso de las instalaciones del Tintico, un espacio ubicado en la calle República de Cuba 41-43, que ha sido restaurante, café y centro cultural. Los firmantes resaltan que este lugar, abierto hace nueve años, ha recibido más de 250 mil visitantes y participantes en sus actividades culturales; ofrecido 100 conciertos, 50 talleres de danza y percusión, y 30 exposiciones de fotografía, entre otras actividades artísticas, culturales y gastronómicas. No deja de sorprender la decisión después de que El Tintico se ha convertido en un referente cultural y ha enriquecido la vida de esa zona del Centro. ¿Tendrá planes para el lugar Fideicomiso? , por cierto: ¿cuál será la agenda que tiene para el Centro este Fideicomiso? ¿tiene alguna?