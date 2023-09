Santiago de Querétaro. La migración es una actividad que los humanos han realizado desde hace siglos. Debido a factores ambientales y sociales, las personas han visto la necesidad de moverse de lugar o región, ya sea para enfrentar una pandemia, sequía o crisis ambiental o para huir de la violencia y encontrar una mejor calidad de vida.

Sin embargo, en años recientes, en la región latinoamericana, la migración se ha convertido en un fenómeno particular, en la que habitantes de ciertas regiones como Venezuela, Guatemala o Belice cruzan por México en busca de llegar a Estados Unidos. En ese cruce por nuestro país es donde vienen los horrores.

La escritora Yael Weiss (Ciudad de México) visitó 5 fronteras de nuestro país para conocer las historias que ahí explotan, las emociones que viven los migrantes y para conocer las bellezas y los horrores que se dan al intentar cruzar la frontera norte. De esos viajes nació el libro “Los muros de aire y otras crónicas de la frontera” (Debate, 2023), en la que la escritora narra relatos de la vida que se desenvuelve en la frontera.

Lee también: Una tapa de bóveda con la representación de una serpiente da más respuestas sobre Ek’ Balam

“El tema de este libro es periodístico, pero yo trato de abordarlo desde la literatura, con las herramientas que dispongo: recrear los ambientes, describir a los personajes, conocer su psicología, trasladar las herramientas de mis relatos de ficción a esta realidad”, expresó la escritora en entrevista en Querétaro, donde recientemente presentó el libro como parte de las actividades del Hay Festival Querétaro 2023.

La escritora apuntó que la violencia es un tema urgente a nivel mundial, y afirmó que es necesario abordar la problemática desde la escritora.

“Los escritores escribimos de cosas grises, que merecen nuestra atención por la cantidad de drama que cargan, el drama humano me interesa, este tema me atrapó, pero de repente me encontraba en la frontera de Tijuana y coincidí con la caravana migrante, así que visité a esas personas que sólo vemos en noticias y, por supuesto, me quedé atrapada por la cantidad de eventos, los momentos de migración son muy fuertes para los migrantes, es una efervescencia de cosas”, expresó.

Weiss comentó que el libro se conforma también por relatos, ya que cuenta fragmentos que ella vivió de la realidad migrante. “¿Quiénes son ellos? ¿A dónde van? También pensé que ir a buscar una solución a la problemática, pero me di cuenta de que no había, sino ya estaríamos abogando por ella”, contó.

Lee también: Silvia Eugenia Castillero gana el Premio de Poesía Jaime Sabines / Gaiten Lapointe 2023

La escritora compartió algunas historias que los migrantes le contaron en su investigación. “Escuché a las personas relatar sus historias y de ver con lo poco que viajaban, cuan cansados estaban, veía su cansancio, los abusos pasados que vivieron; de lo más terrible que escuché de los migrantes es decirme que entrar a México era como la parte que más temían del periplo, que México es un país peligroso y violento, yo sentía vergüenza que me dijeran eso”, relató.

Pero también contó algunas cosas positivas que vivió. “Algo bello fue escuchar sus sueños y esperanzas, ello tenía una idea del futuro, tenían sueños, una persona deprimida ya no sueña, pero ellos tenían sueños al llegar a Estados Unidos, van por un futuro y luchan por ellos, por ser mejores, eso es algo muy bello”, dijo.

Y concluyó al decir que la migración es un asunto social, algo que es inherente al hombre. “La migración es un flujo continuo en toda la historia, por la situación de violencia y pobreza el fenómeno está muy activo, ellos tienen que moverse; poner fronteras no es natural, y México no puede hacer frente a la problemática, eso concluí”, dijo.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc