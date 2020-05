¿Los cambios en la Feria de la Lectura Yucatán son señal de que sí se realizará?

Aun cuando ni siquiera tiene fecha definida —como es el caso de varias ferias y festivales culturales— e incluso con la posibilidad de que no se lleve a cabo este año por razones sanitarias, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2020 sufrió cambios. El rector de la Universidad y presidente del Patronato de la UADY “Cultura para Todos”, José de Jesús Williams, decidió cambiar al director de la Feria. Nos cuentan que la comunidad universitaria se alegró con el anuncio que se da abruptamente en medio de la pandemia por el Covid-19, pues el nuevo director del encuentro, el antropólogo Enrique Martín Briceño, tiene la instrucción de ampliar la participación de académicos, investigadores, estudiantes, así como trabajadores administrativos y manuales. Tan contentos están que algunos señalan que ahora sí, la feria estará dedicada a la promoción de la lectura y “no al consumismo”. Hasta no ver la feria en acción se sabrá hacia dónde apunta el nuevo proyecto de un encuentro que ya superaba los 200 mil visitantes y atraía a cada vez más autores y editores.

La galería Daniela Elbahara ganó críticos y publicidad con sus “aliados feministas”

La galería Daniela Elbahara causó gran controversia el pasado 25 de abril al dar a conocer a través de su cuenta de Instagram que había convocado al artista y rotulista californiano Sean Barton para realizar un mural en la fachada de la galería ubicada en la Calle Huichapan 1, en la Condesa. A simple vista parecía una obra más; sin embargo, Barton hizo un mural con consignas del movimiento feminista: “Verga violadora”, “Justicia!”, “Con nosotras no sea juega” y “Ya no tenemos miedo”. El resultado del trabajo entre la galería y Barton no fue bien recibido por el movimiento feminista, algunas integrantes cuestionaron que se haya convocado a un hombre para este trabajo, mientras que otras dieron a conocer a través de redes sociales que habían intervenido el mural de Barton con pintas, hojas con las cifras de los feminicidios en el país y un mensaje en el que dijeron que su intervención era para “que no se sigan burlando de nuestra rabia, para que ya nunca nadie más lucre con nuestro dolor”. ¿Oportunismo o realmente aliados feministas? ¿Qué pasará con la obra? Aún hay preguntas sin respuesta.