J.K. Rowling desmiente mitos sobre la creación de Harry Potter

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, ha desmentido algunos de los mitos más famosos sobre la creación de estas novelas y ha descartado que su origen se diese en Edimburgo, una de las ciudades que más explota turísticamente la historia del joven mago.

En las últimas horas, Rowling ha intercambiado varios mensajes con usuarios de Twitter, red social que acostumbra a usar para comunicarse con sus lectores, en la que ha afirmado que la cafetería "The Elephant House", ubicada en el centro de Edimburgo, no fue el lugar de origen de Harry Potter, como defiende el negocio, sino que cuando lo visitó ya llevaba "varios años" trabajando en la novela.

"Estaba pensando en poner una sección en mi página web sobre todas las supuestas inspiraciones y lugares de nacimiento de Potter. Estuve escribiendo Potter durante varios años antes de poner un pie en este café, así que no es el lugar de nacimiento, pero 'escribí' allí, ¡así que lo dejaremos ir!", dijo la autora en respuesta a la pregunta de un usuario.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu

