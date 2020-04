Día del Libro. Increíbles bibliotecas del mundo que debes conocer

“Details matter. It’s worth waiting to get it right”, disse Steve Jobs. Para além da visão de conjunto, são também os detalhes, patentes nesta fotografia de Joel Cleare, que fazem da Livraria Lello a Mais Bela do Mundo. Partilhe também connosco os detalhes de que mais gosta da Livraria Mais Bela do Mundo e utilize o hashtag #ItsAllInTheDetails _____ “Details matter. It’s worth waiting to get it right”, said Steve Jobs. In addition to the view as whole, it is also the details, on display in this photography by Joel Cleare, that make Livraria Lello the Most Beautiful in the World. Do share with us the details that you crave the most about the World’s Most Beautiful Bookshop and use the hashtag #ItsAllInTheDetails #LivrariaLello #ALivrariaMaisBeladoMundo #SteveJobs #Arquitectura #WorldsMostBeautifulBookshop

A post shared by Livraria Lello (@livraria.lello) on Apr 14, 2020 at 10:30am PDT