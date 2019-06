DGP y FCE aprobaron suspender ediciones de Tierra Adentro de la anterior administración

Tras la polémica porque autores enviaron una carta a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, con motivo de la cancelación de publicación de 12 obras con el argumento de que son: “Primeros borradores con potencial todavía no alcanzado”, a pesar de que ya habían sido dictaminados y pactada su publicación desde 2018, el Programa Cultura Tiera Adentro informó que esa decisión fue discutida y aprobada por la Dirección General de Publicaciones y el Fondo de Cultura Económica.

A través de un comunicado la editorial detalló que esto forma parte de su nuevo proyecto que "no debe ser detenido por dictámenes externos", los cuales no son garantía de transparencia, equidad o inclusión ya que, en el caso referido, no se proporcionaron los nombres de los dictaminadores ni constancia de que los disctámenes fueron vereficados por la dirección editorial anterior.

Tierra Adentro ahondó que el programa tenía fallas en la distribución y promoción de sus autores y ejemplo de ello es que en las bodegas de Educal tienen más de 100 mil libros de la editorial.

"Hemos decidido para adelantos de derechos a los autores que publicaremos. Y revisaremos el catálogo con miras a reeditar títulos valiosos pero hoy injustamente olvidados", indicó el sello que también eligió a cuatro de los 16 autores con dictámenes positivos para formar parte de los programas editoriales de 2019 y 2020.

