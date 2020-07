Conmemoran el 200 aniversario de la Sociedad Pública de Lectura

Funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México conmemoraron el 200 aniversario de la Sociedad Pública de Lectura, fundada por José Joaquín Fernández de Lizardi, el 23 de julio de 1820; con un encuentro presencial que tuvo lugar en la Biblioteca de México José Vasconcelos.

“El primero de diciembre de 2018 hizo el Presidente de la República hizo 100 compromisos puntuales de inicio de su gestión. El compromiso 100 fue el fomento de la lectura y la recuperación de la memoria histórica, este acto, el hecho de estar nosotros aquí, es una muestra tangible de esa voluntad al más alto nivel, de posicionar en la consciencia colectiva por un lado el orgullo de nuestras raíces, y por otro las herramientas intelectuales para el acceso a su conocimiento”, dijo Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México.

El acto conmemorativo se llevó a cabo en la Biblioteca de México, inmueble que describió Villegas como testigo de “momentos cruentos” de la historia durante un periodo “vergonzoso” que concluyó con el asesinato “a traición” de Francisco I. Madero.



Foto: Adriana Hernández/ EL UNIVERSAL

“A más de un siglo de distancia, el edificio vuelve a ser testigo de un hecho extraordinario, por las personalidades aquí reunidas y por la intención subyacente, hemos venido aquí para honrar el recuerdo de lo que podría denominarse el primer local secular abierto de lectura en nuestro país. La Sociedad estaba destinada al fracaso porque no encajaba en las postrimerías del virreinato de la Nueva España, al que le quedan ya pocos días, quizás no era el lugar, no era el tiempo, no era el modo. Sin embargo, su empresa no fue en vano, poco después empezaron a surgir lo que se llamaban gabinetes de lectura y todo un movimiento que pasó por la creación de la Secretaría de Educación Pública y finalmente con el reconocimiento institucional de las bibliotecas públicas”, señaló Villegas.

Agregó que la Sociedad “fue un ensayo frustrado”, aunque ahora se tiene el objetivo, de convertir ese fracaso en un proceso para promover la “democratización del conocimiento”.

Además de Villegas, estuvieron presentes Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marx Arriaga, director de Bibliotecas; José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, y Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural.



Foto: Adriana Hernández/ EL UNIVERSAL

Gutiérrez Müller indicó que es una excelente ocasión para recordar el valor de la lectura en la sociedad y resaltó que las sociedades literarias fueron relevantes porque se concibieron como un espacio de lectura colectiva, que se instalaron en plazas públicas, casas o salones, donde se podía acceder a un libro, porque también en aquél tiempo los libros se editaban poco, eran piezas lujosas y los tirajes muy cortos.

"Con el paso del tiempo la industria editorial ha cambiada mucho y hoy casi es posible imprimir un libro desde casa. Entonces, el libro, que es un gran objeto que ha acompañado a la historia de la humanidad, está en recintos como esta biblioteca, pero no para que estén guardados y admiremos sólo su hechura, los libros están para ser leídos, todos los autores que los escribieron sean anónimos o públicos, tuvieron un propósito, una idea o una historia", dijo Gutiérrez Müller.



Foto: Adriana Hernández/ EL UNIVERSAL

En su intervención, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina, también habló de la Sociedad Pública de Lectura y enfatizó una de la convicciones de José Joaquín Fernández de Lizardi: su apoyo en favor de los derechos de las mujeres.

Adelantó que el 23 de agosto se “honrará” la memoria de Leona Vicario, con la develación de su estatua en Paseo de la Reforma.

“Este proyecto (de las estatuas en Reforma) contempla la colocación de 14 mujeres mexicanas ilustres entre la Columna de la Independencia y la Puerta de los Leones”, dijo Sheinbaum, quien refrendó su convicción Para recuperar la memoria histórica.

fjv