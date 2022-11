Leonardo Padura no duda en afirmar que “Personas decentes”, su nueva historia protagonizada por el detective Mario Conde, es “la novela más policíaca y la más habanera” que ha escrito. “Hay cuatro asesinatos en esta novela, en ninguna ha habido tantos. Yo resuelvo mis novelas con un muerto, pues la parte policíaca es el pretexto para anclar una mirada de la sociedad cubana, en la historia”.

El escritor cubano aseguró en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que esta novela avanza entre dos historias que ocurren en dos tiempos históricos: en 2016 y en 1908 a 1910, y en la que puede ver un abanico de más de un siglo de la vida cubana. Un periodo marcado por la prostitución, la corrupción y la censura desde el Estado.

El motor de la historia es el asesinato de Reynaldo Quevedo, uno de los directores de la represión cultural que se vivió en los años 70, que Padura llama “el decenio negro de la cultura”. Recordó que a partir de una serie de políticas culturales que se establecieron en 1971, se incluyeron los procesos de parametración, “los parámetros que debían cumplir los artistas y docentes para poder ser representativos de la cultura y la educación en el país. Lezama Lima y Virgilio Piñeira fueron marginados, no se mencionaban sus nombres ni se publicaban sus libros”, señaló Padura.

Lee también: Muñoz Ledo llama a perder el miedo: "Andrés tendrá poder mientras nos agachemos"

El narrador cubano dijo que el hecho de que aparezcan estas dos historias aparentemente paralelas, aunque los argumentos no se unen, permite hablar dar un panorama más amplio, pues las dos historias tienen muchas conexiones, conexiones conceptuales y concepciones de origen porque se sabrá en algún momento que la historia del pasado la escribe el personaje de Conde, es decir que están muy ligadas las dos historias porque hay un hecho conceptual que es esa mirada a una Cuba que quiere llegar a algo y finalmente no llega y en la que hay procesos de carácter político, social, económico humanos que son semejantes.

“Yo pienso que estas dos historias se pueden mirar en el espejo una con la otra y reflejarse; por ejemplo yo hablaba de la prostitución y me refería solamente al momento de 1910, pero es que en ese momento de 2016, en ese bar-restaurante donde trabaja Conde, también hay prostitutas, es decir, la prostitución ha resurgido en Cuba después de momentos en que prácticamente se erradicó y después ha aparecido; y cuando se habla de corrupción en el año 1910, de una manera muy visible, son momentos en que prácticamente todo el mundo robaba, y en 2016 también, porque se sabe que estos que resuelven y hacen la búsqueda muchas veces son corruptos también”, afirmó.

Lo que trata, agregó es hacer una mirada de lo que ha sido la vida cubana, pues aunque los tiempos cambian, los contextos cambian, las actitudes de las personas cambian, hay esencias que se siguen manteniendo.

“Por eso en mis novelas hay momentos de tránsito a través de la historia, reflexiones filosóficas y, sobre todo, una crónica social de lo que ha sido la vida cubana contemporánea. Conde puede participar en todas las historias, me condiciona una forma de ver la realidad. Al final, y no tan al final, Mario Conde soy yo, es mis ojos, tiene su vida, su historia, su biografía, igual que yo, pero todo lo que ve y reflexiona es mía”, apuntó Padura.

El narrador dijo que “Personas decentes” nació de un personaje que trabajó para el periódico “Juventud Rebelde”, donde estuvo de 1983 a 1990. Allí escribió un largo reportaje sobre la vida de Alberto Yarini Ponce de León, “un personaje histórico, real, contradictorio, magnético y atractivo”; el proxeneta más famoso en la historia de Cuba, “es el chulo por excelencia”. Un hombre que pertenecía a una familia de la aristocracia cubana. Su padre, Cirilo Yarini era el odontólogo más famoso de la isla.

“El hijo termina practicando el arte terrible, lamentable y difícil del proxenetismo. Se convierte en el líder de los proxenetas cubanos. En Cuba llega la independencia en 1902 y se produce como una intervención norteamericana, que se quedan cuatro años. Se establecen las líneas de tranvías, la electricidad, llegan los inodoros como un símbolo de la prosperidad. Una prostituta aparece descuartizada y matan a otra. Aquí hay dos muertos y una investigación policiaca”, apuntó Padura sobre la primera historia.

Lee también: Ulrich Richter presenta libro sobre los filósofos pitagóricos, en la FIL Guadalajara

En la segunda, que ocurre en 2016, Mario Conde ya tiene 62 años y es otro momento de eclosión de La Habana. “Viene Obama a Cuba, los Roling Stones, una pasarela de Chanel, filman “Rápido y furioso”, hasta las Kardashan vienen. Es un momento de esperanza de que las cosas pueden mejorar después de años de crisis. Ahí ocurre un asesinato del personaje Reynaldo Quevedo”.

Leonardo Padura, el autor de “Pasado perfecto”, “Vientos de cuaresma”, “Paisaje de otoño”, “Adiós, Hemingway” y “La neblina del ayer” no habla de venganza porque le parece fuerte. “Más bien pienso en reinvindicación histórica. Fue un proceso por el cual nunca se les pidió perdón a las víctimas. Después, la política cultural cubana ha cambiado los métodos, es menos drástica, aunque puede seguir siendo represiva en determinados momentos, actitudes y obras. Todavía pueden existir métodos de censura y de marginación en la política cultural. Pues los medios de difusión, los espacios culturales y las editoriales son del Estado”.

Dijo que en esta novela aborda el problema de la prostitución en Cuba que fue muy importante y con la guerra de independencia dejó a las mujeres sin protección, tenían poco acceso a la educación y pocas posibilidades laborales, y tuvieron que prostituirse. “Trato de tener una actitud no compasiva, pero sí comprensiva con el fenómeno de la prostitución femenina. Se las ha considerado personas indecentes y se las ha condenado, castigado, marginado, despreciado, las han humillado. Pero pocas veces se ha preguntado por qué una mujer ejerce la prostitución. Y no ha tratado de comprenderse que es un fenómeno de carácter económico, clasista y sexista. No las condeno”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.