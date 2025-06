A unas semanas de cerrar su primera temporada de 2025, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) trabaja en dos presentaciones especiales. Al primer programa lo conforman el Concierto en Si bemol, de Johannes Brahms, interpretado por el pianista Mei-Ting Sun (Shanghái, 1981), y la Sinfonía no. 2, de Robert Schumann; al segundo, la ejecución y puesta en escena del Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El director de la OSX, Martin Lebel, cuenta que vienen de presentar el Concierto para dos pianos, de Francis Poulenc, y “una obra muy rara que se toca poco”, El niño y los sortilegios, ópera infantil de Maurice Ravel: “Es una obra mayor, pero se toca muy poco porque necesita ocho solistas cantantes, un coro infantil, un coro grande. Entonces, hemos presentado el viernes pasado esta gran obra de Ravel, para festejar sus 150 años. Fue realmente un gran éxito porque es una obra que, por primera vez, se toca en Xalapa”.

Sobre el concierto más inmediato (13 de junio, a las 20:00, en Tlaqná, Centro Cultural), señala que la Sinfonía no. 2, de Schumann “es una obra magnífica porque fue hecha en un momento de depresión. Schumann tuvo, al final de su vida, un gran problema de depresión y terminó muy mal. Entonces, empezó esta sinfonía en un momento de depresión, lo cual se siente mucho al comienzo de la obra, pero la terminó con el optimismo de haber luchado contra un mal estado anímico. El final es como una victoria, un poco como sucede con la ‘Quinta’, de Ludwig van Beethoven, que empieza con el drama y termina con la alegría. La otra parte del programa, el Concierto en Si bemol, de Brahms, quedará en manos de Mei-Ting Sun, “un gran pianista. Hemos ya hecho con él varias cosas, ha venido varias veces aquí, lo he invitado ya a tocar obras raras o que no se tocan mucho de Strauss y Schumman. También ha tocado con nosotros obras de Beethoven y Chopin. Este año viene con Brahms. Es un pianista muy dotado de su generación, que vive entre Estados Unidos e Inglaterra, pero es chino. En realidad, diría que es internacional y tiene una cultura muy amplia”.

El 28 de junio, a las 19:00 horas, en Tlaqná, que es el hogar de la OSX, el Don Giovanni marcará el punto final de la temporada, con la participación de ocho intérpretes, el Coro de la Universidad Veracruzana y la puesta en escena de Arturo Sandoval. En Tlaqná, explica Lebel, no hay foso para la orquesta; “entonces, estaremos entre una puesta de escena muy sencilla porque no hay espacio”. Una puesta en escena, dice, que, no por ser minimalista, dejará ver menos lo magnífica que es la obra de Mozart. En el elenco están Edgar Villalba, José Luis Reynoso, Alberto Albarrán, Jacinta Barbachano, Darenka Chávez, Armando Gama, Angélica Alejandre y Juan Carlos Heredia.

“El Don Giovanni es, tal vez, la mejor ópera de Mozart. Es difícil decirlo porque hay varias óperas de Mozart que podrían ser elegidas como la mejor. Hacer una ópera no es nuestro papel habitual; lo hacemos una vez al año, entonces Don Giovanni es una elección porque es realmente una de las mejores óperas del repertorio y punto (...) La obra habla de una cosa que es de todos los tiempos, Mozart hizo la denuncia de un abuso. Termina muy mal para Don Giovanni que, al final, es castigado por el Comendador. La obra habla de algo que, desafortunadamente, sucede todo el tiempo”. El director adelanta que en la siguiente temporada tendrán la Sinfonía no. 9, de Gustav Mahler, “que es una gran obra”, y el estreno en Xalapa del concierto Fandango para violín y orquesta, de Arturo Márquez.