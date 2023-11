Al salir de Acapulco, después de cinco días atrapado en la ciudad por el paso del huracán Otis, el clarinetista Miguel Ángel Guerrero recibió decenas de mensajes que le enviaron amigos y compañeros preguntándole de qué manera podrían ayudar; no sólo se trataba de mandar víveres a los habitantes de la ciudad o a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA), de cuya comisión artística el músico forma parte, sino de hacer un concierto.

Los compañeros, cuenta Guerrero, no sabían cómo canalizar la ayuda de otros músicos del país. Los daños materiales y las afectaciones en las líneas telefónicas agudizaron el desconocimiento. "Realmente no teníamos idea porque la comunicación entre compañeros y administrativos era muy difícil", continúa y dice que ya en la Ciudad de México, donde viven sus padres, tanto a él como a uno de sus compañeros, Dante Oswald Márquez Cortéz, chelista de la orquesta que en ese momento se encontraba en Jalisco, sus colegas les empezaron a preguntar cómo realizar un concierto. Incluso, algunos de los directores más destacados del presente los contactaron: Enrique Diemecke, Enrique Barrios, Jorge Vázquez y Ludwig Carrasco, así como muchos compañeros de otras orquestas y teatros. Después fue el conteo de los músicos de la OFA que estaban fuera de Acapulco y los que perdieron sus instrumentos. "Ya no digo sus casas porque todos tuvimos daños en nuestros hogares".

¿Cómo se podría ayudar?, se pregunta el músico y recalca que siempre ha sido la intención de la Orquesta ver por el pueblo guerrerense desde lo que mejor saben hacer. "Las propuestas de hacer un concierto nos parecieron fabulosas, pero necesitábamos ver qué tan viable era; primero entre nosotros, con la recapitulación de los músicos que estaban disponibles. En un principio logramos contabilizar a 40 compañeros que ya habían salido de Acapulco; algunos desde el primer o segundo día. Otros más no tenían instrumentos. Cinco de nosotros nos refugiamos en la Ciudad de México y unos, de plano, lo perdieron todo; también hubo quienes dejaron los cellos o los contrabajos porque son muy grandes, se subieron al carro como pudieron y no hubo forma de que los llevaran consigo".

La Orquesta Filarmónica de Acapulco junto con el clarinetista Miguel Ángel Guerrero organizarán concierto en favor de Acapulco. Fotos: OFA, cortesía

Con la ayuda de la Secretaría de Cultura estatal y de la federal evaluaron lo viable que era organizar el concierto: "Fue más fácil con su apoyo porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Ese punto nos inquietó: cómo canalizar la ayuda. Mientras que la Orquesta registra pérdidas materiales, en Guerrero hay vidas humanas que necesitan ayuda. Entonces, pensamos: vamos a tocar por nuestro público. Es una manera de retribuir ese cariño que siempre recibimos".

Pieza clave para aterrizar el proyecto fue director huésped del concierto, el maestro Diemecke, que les ayudó a armar el programa que tocarán con el Coro Convivium Musicum el 24 de noviembre, a las 19:00 horas, en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart): el cuarto y último movimiento de la "Novena sinfonía", de Ludwig van Beethoven; el “Aleluya” de Georg Friedrich Händel; el Himno Nacional Mexicano, con arreglos y “Por los caminos del sur”, de José Agustín Ramírez.

Es importante mencionar que la vía para ayudar a los damnificados es la recaudación de víveres; quienes asistan al concierto pueden donar alimentos no perecederos, agua embotellada, medicina y repelente de insectos.

La Orquesta Filarmónica de Acapulco junto con el clarinetista Miguel Ángel Guerrero organizarán concierto en favor de Acapulco. Fotos: OFA, cortesía

"El gobierno tiene sus canales para llevar la ayuda. Nosotros sólo convocamos a la gente. Si alguien sólo puede donar una bolsa de arroz está bien, sé que también hay quienes están dispuestos a entregar toneladas de ayuda".

Por último, la posibilidad de hacer otros conciertos está supeditada a que las autoridades les consigan nuevas fechas. El clarinetista señala que les gustaría continuar con sus giras municipales, aunque saben que en este momento es imposible llevarlo a cabo en Acapulco.

