La artista Geles Cabrera expondrá su obra, por primera vez, en el Palacio de Bellas Artes. Se trata de la muestra “Partituras corporales”, conformada por alrededor de 100 piezas que se exhiben en las salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo del museo.
La exposición tiene tres ejes: “Partituras corporales”, “Coreografía escultórica” y “Museo Escultórico”; los primeros dos se centran, como sus nombres lo indican, en su exploración escultórica; mientras que el tercero, en el museo autogestivo que la artista hizo en 1966.
En conferencia de presa, el investigador, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes y también curador de la muestra, Joshua Sánchez habló sobre el contexto complejo en el que vivió Cabrera:
“Ella misma menciona que, a veces, tenía que ver con una cuestión de gusto, como que los gustos van cambiando durante el tiempo y la historia. No había un antecedente, se consideraba a los escultores como los grandes maestros (los cuales había y muchos), pero, hasta cierto punto, puede que existiera un menosprecio sobre el trabajo de una mujer escultora”.
Entre las piezas que se exhiben de Cabrera, quien es considerada “una de las primeras escultoras profesionales que hubo en el país”, se encuentran "Perfil del viento". Además de fotografías del grupo GUCADIGOSE (que entre 1975 y 1976 integraron Ángela Gurría, Geles Cabrera, Juan Luis Díaz, Goeritz y Sebastián); así como “Retrato metafísico de Geles Cabrera”, de Mathias Goeritz.
Sobre la última sección de la muestra, dedicada al espacio escultórico que la artista abrió en Coyoacán, el curador afirma que, aunque es notorio que el erotismo y el cuerpo humano tienen un papel importante, hay quienes la consideran una “escultora social".
"La escultura no necesariamente tiene que ser en piedra, bronce, mármol; también puede ser un aspecto social, como escultora y gestora va modelando también un espacio”, agregó.
En esta última área se exhiben obras de artistas contemporáneas que dialogan con el trabajo de Cabrera: Madeline Jiménez Santil, Manuela García y Paula Cortazar.
La muestra está abierta al público desde el día de hoy y hasta el 5 de abril de 2026.
