La migración nos ha deshumanizado

La migración fue abordada desde dos ángulos diferentes en la última jornada de la Fiesta del Libro y de la Rosa. A las 13:00, en el Foro Margo Glantz, que se instaló en el Centro Cultural Universitario, los novelistas Brenda Navarro y Emiliano Monge expusieron en la mesa de debate “Atravesando fronteras”, cómo “la migración nos ha tocado a todos de formas diferentes”.

Además de mencionar que en México hay una “migración aceptada”, la migración blanca o europea, y una no aceptada, así como la existencia de un trasfondo de víctima y victimario, sus novelas recientes: Ceniza en la boca, de Navarro, y Tejer la oscuridad, de Monge comparten inquietudes.

“Los dos estamos preocupados por problematizar dentro de nuestra literatura el hecho de la otredad y las verdades absolutas. Los dos estamos cuestionando el discurso y la narrativa oficial sobre las migraciones y tratamos de darle un espacio más humano porque, cuando se habla de migraciones se deshumaniza. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Qué verdad es la que se escoge para que sea la narrativa oficial? La mayoría de las veces la verdad la determina quien tiene el poder”, precisó Navarro en entrevista.

“Cualquiera puede ser empático con la víctima, pero para lo que se requiere valor es para ser empático con el victimario”, dijo Monge en la charla.

“Hay que dejar de pensar en blanco y negro, la humanidad tiene un montón de matices. La literatura es un espacio que tenemos que seguir explorando para hablar de temáticas que parece que sólo le pertenecen a los discursos políticos”, concluyó Navarro.

Águilas del Desierto

En el Foro Elena Poniatowska se presentó el documental Águilas, codirigido, coescrito y coproducido por la académica Maite Zubiaurre y Kristy Guevara-Flanagan, sobre las jornadas de la organización de búsqueda Águilas del Desierto para recuperar los restos de migrantes desaparecidos en el desierto de Arizona.

Al hablar del origen del documental, Zubiaurre contó que surgió mientras escribía la investigación Basura: usos culturales de los desechos, que incluye un capítulo sobre “lo que los xenófobos llaman basura, que son los objetos dejados en el desierto por los migrantes. El acercamiento de esos objetos me llevó a la morgue de Tucson y a conocer la realidad de la muerte migrante. Gracias a ese contacto y al trabajo de ayuda tan impresionante que realizan conocí a Águilas del Desierto, me hice voluntaria de Águilas, admiro su trabajo, me parece heroico”.

“Pensé que una monografía académica no tendría el suficiente impacto y que habría que ensayar otro género. Se me ocurrió hacer un documental corto en honor al grupo de voluntarios. Y, en especial, para crear conciencia sobre los migrantes cuyos cuerpos cubren las arenas del desierto”, dijo.

El grupo Águilas se conformó porque Ely Ortiz perdió a dos familiares en el desierto y encontró los cuerpos. “Él decidió que la misión de su vida era ayudar a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos y llevarle paz a los deudos de Centroamérica, México y Estados Unidos, que tantos migrantes tienen. Esto ocurrió hace diez años y desde ese momento han trabajado incansablemente en la recuperación de restos”, precisó la escritora e investigadora.

“No hay ayuda para el hermano migrante que se pierde” es una de las citas de los voluntarios que se incluyen en el documental. “Lo más angustioso es el hecho de que un desierto en el país vecino esté cubierto de huesos y de cuerpos en descomposición a la vista de todos bajo el sol. Pero es más sobrecogedor pensar que la situación no cambia, que cada vez los muertos son más y cada vez hay más cadáveres de otras nacionalidades. La morgue de Tucson registra hasta este momento, desde el año 2000, 14 nacionalidades diferentes”, dice Zubiaurre.

Alrededor del 75 % de los cuerpos encontrados en los últimos 22 años corresponde a hombres mexicanos. Pero en 2021 el número de mexicanos fue inferior, el 35 % de los migrantes localizados eran guatemaltecos, según datos de la Oficina Forense del Condado de Pima, Tucson. “Un análisis que en realidad hacen muy pocas morgues”, concluyó.

La mesa se llamó “En el camino: madres buscadoras”. El evento fue a las 14:00, estuvo moderado por la escritora Sandra Lorenzano y contó con la participación de la directora del proyecto Mujeres en Espiral, Marisa Belausteguigoitia, quien habló sobre el trabajo con mujeres al interior de las cárceles para devolverse “la voz” y la dignidad.

Al final del evento, Lorenzano le pidió al público “tener presente al estado de Nuevo León” y le dedicó unas palabras a la activista Rosario Ibarra de Piedra, fallecida el 16 de abril, y al feminicidio de Debanhi Escobar.

La película se puede ver en el canal oficial de YouTube de The New Yorker: https://www.youtube.com/watch?v=a8Kduui1Lag

Más datos de la organización de voluntarios en: aguilasdeldesierto.org