La derrota de México en el Mundial y la marcha de AMLO, en los memes de la semana

Esta semana inició con “La Marcha del Pueblo”, organizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque finalmente se vio opacada por el fracaso de la Selección Mexicana en el mundial de Qatar 2022. A su vez, el Canelo Álvarez explotó de ira en redes sociales.

La marcha de AMLO

El 27 de noviembre se llevó a cabo la marcha a la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, convocó para celebrar cuatro años de gobierno, en la que se reportó la asistencia de 1.2 millones de personas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los asistentes comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia, el punto de partida, desde una noche antes. Las corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López acompañaron al presidente. También estuvieron funcionarios como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el productor de televisión y cine Epigmenio Ibarra, a quien “se le fue el aire”, en medio de la multitud.

A su llegada al Zócalo, AMLO ofreció un discurso en el que definió su modelo de gobierno como "humanismo mexicano".

La selección mexicana es eliminada del Mundial Bueno, muchos no esperaban nada, y aun así terminaron decepcionados al ver que la Selección Mexicana dejó todo al último momento -como buenos mexicanos-, pero no resultó. Luego de dos soporíferos partidos, los jugadores del “Tri” consideraron que ya era momento de ponerse a meter goles. Anotaron dos goles casi continuos en su tercer partido, contra Arabia Saudita, hasta sorprendidos de sí mismos se veían… pero en los últimos minutos del partido, el equipo árabe logró dejar fuera a México de la competencia.

Canelo le canta tiro a Messi

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", fue la amenaza que le lanzó el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez al futbolista argentino Lionel Messi. ¿La razón? El domingo pasado se viralizó en redes sociales un video del festejo de Argentina tras la victoria del sábado ante México en el Mundial. En el festejo da la impresión de que Leo Messi patea una camiseta de la selección mexicana cuando intenta quitarse el botín derecho.

El boxeador malinterpretó el video y aseguró que Messi había “limpiado el piso” con la playera y bandera de México. "¡Así como respeto Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo" tuiteó el boxeador.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta", dijo Messi para dar cierre a la polémica.

Mientras tanto, ya habían saltado Sergio “el Kun” Agüero, Mike Tyson, Alan Pulido, Cesc Fábregas, Andrés Guardado en defensa del 10 argentino.



