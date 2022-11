La ciudad de Chihuahua alista millonaria producción

Ciudad Juárez.— La ciudad de Chihuahua capital, contará en próximos días con uno de los espectáculos masivos, en vivo y al aire libre más importantes, la producción de La Golondrina y su Príncipe que se realizará en el parque El Palomar.

Es un espectáculo original, escrito y dirigido por Alberto Espino, basado en diversos textos de Oscar Wilde. Es él quien destacó que se trata de un estreno mundial de una producción que engloba todas las artes.

“La obra es un espectáculo multidisciplinario, masivo, al aire libre, donde todas las artes están representadas, es decir, hay música porque es una obra musical, pintura porque hay pinturas y diseños originales que intervienen en el espectáculo, hay arquitectura porque hicimos una ciudad de 30 metros de largo por 20 de fondo en un escenario gigantesco. Hay una escultura de 5 metros de altura que es protagonista en la obra, danzas porque hay un grupo de bailarines clásicos muy nutridos y cinematógrafos porque hay una pantalla de retroproyección de 12 metros de largo por seis de alto donde van a salir pequeños films en animación 3D”, explicó.

Espino aseguró que esta producción es parecida a otras que se han presentado en festivales como el Tomorrowland, en Europa o el Shakespeare en el Parque, en Nueva York, y que nunca se había realizado uno similar en el municipio de Chihuahua. Esperan una asistencia de entre 4 y 10 mil personas por función.

Debido a que la magnitud de la escenografía, parte de la infraestructura se quedará como aportación a la ciudad para que tenga otro uso.

Además, 95% de los participantes son originarios de la entidad. “Son de todas las academias de arte que hay en Chihuahua. Hicimos audiciones abiertas, hay gente de la Facultad de Bellas Artes, del Conservatorio , de todas partes”.

Se estima que entre músicos, cantantes, actores, bailarines participan unas 80 personas, además de otras 80 operando el espectáculo detrás del escenario, sin contar proveedores y personas que participan desde julio en el diseño del proyecto.

La polémica

Sobre las críticas que han surgido en las últimas semanas hacia la producción de La Golondrina y su Príncipe, en especial por su costo, Alberto Espino aseguró que este espectáculo vale lo que cuesta. “Yo les diría que se informen bien, es una pena que esto se haya politizado, yo no pertenezco a ningún partido político siempre me he distanciado de eso. En nuestro país casi todos los recintos culturales importantes son administrados por algún nivel de gobierno sea estatal, federal o municipal, entonces uno siempre termina trabajando en teatros que son del Estado por eso muchas veces le encargan a uno trabajos de los gobiernos”.

Aseguró que “esta es una campaña de desinformación, que está basada en puras mentiras y que presenta cuestiones sesgadas. Esta campaña es de un grupo muy pequeño que está siendo manipulado con fines políticos, con información absolutamente falsa”.

Sobre el presupuesto de la obra, el productor aclaró que se trata de 30 millones de pesos, más IVA, que la productora debe de cubrir. Presupuesto que incluye recursos del Gobierno del Estado y del Municipio de Chihuahua. Cada gobierno destinó un 50% del costo de la obra. “Yo le diría a la gente que venga a ver el espectáculo, que se informe, que se informe con la transparencia con la que fue hecho todo desde julio y además las bondades del proyecto”.

Obra gratuita y abierta al público

La obra se presentará de viernes a domingo del 11 de noviembre al 4 de diciembre a las 19:30 pm en el parque de El Palomar, en la ciudad de Chihuahua. La entrada es gratuita.

“Pocas ciudades podrían albergar una cosa así, producida por sus mismos artistas. Puede venir gente de todas partes del estado, del país y del extranjero porque ese es el objetivo porque es como los festivales en las grandes ciudades como Nueva York”, subrayó Espino.