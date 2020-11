¿Cómo vivir el duelo si la pandemia les impidió ir más allá de las puertas de un hospital?, ¿cómo despedir a esa persona sin el apoyo que los otros dan en estas circunstancias?, ¿qué queda si estar con los demás es algo que la pandemia no permite?, ¿cómo hacer visible la magnitud de la tragedia?

Esas son preguntas que se ha hecho el artista Rafael Lozano-Hemmer en el proceso de crear la obra “La arena fuera del reloj. Memorial a las víctimas de COVID-19”, que se propone como un altar virtual, remoto, colectivo en homenaje a los fallecidos por el coronavirus.

El proyecto surgió cuando Cuauhtémoc Medina (curador en jefe del MUAC) le pidió a Rafael una propuesta de una obra que reflejara la magnitud de esta tragedia, cuenta el artista en entrevista telefónica, desde su estudio en Montreal, donde con su equipo ultima los detalles de la pieza que se activará a partir del 7 de noviembre.

A través de la página fueradelreloj.net y del sitio web del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC https://muac.unam.mx), “La arena fuera del reloj. Memorial a las víctimas de COVID-19” (A Crack in The Hourglass: A Memorial for the Victims of COVID-19) los ciudadanos podrán participar con la historia de los parientes o amigos que perdieron por esta enfermedad, y ser parte de un duelo colectivo donde el retrato de las víctimas toma forma con arena y luego se desvanece.

Materializar datos, hacer tangibles estadísticas --en este caso luctuosas-- es parte del cuerpo de obra de Lozano-- Hemmer. Esta nueva pieza se basa en la noción de un reloj de arena, y de ahí se derivan posibles reflexiones sobre el tiempo, lo efímero, la materia que se recicla, la preparación para la muerte. Pero este reloj tiene una fisura y su arena se sale; esa arena materializa las imágenes.

El reloj, el software y todos los mecanismos que hacen posible la obra, se encuentran en el estudio del artista, en Montreal, pero eso no es lo importante. Cada persona, mediante Internet, podrá ver cómo con arena se dibuja y luego se deshace el retrato de su ser querido, para que esa misma arena, en la siguiente media hora, dibuje el retrato de otra víctima.



Aspectos de los videos que muestran el desvanecimiento de la arena que se recicla para volver a dibujar otra fotografía.

Al acceder a fueradelreloj.net los visitantes podrán participar. La idea es que ahí ingresen el nombre, fecha de nacimiento, fecha de muerte de su familiar o amigo, su fotografía y un mensaje o dedicatoria. La fotografía de esa persona será dibujada -a través del robot y el software-- con la arena –los participantes podrán ser testigos, en vivo, del momento en que la imagen es dibujada-. Una fotografía, un video, quedarán como archivo de ese momento.

“Cuando vas al archivo tienes las imágenes de todas las otras personas ya retratadas. Puedes dar click, ves la imagen que se envió y la versión en arena, y puedes ver el video de cómo se dibuja y cómo vuelve a ser arena”. El sistema robótico iba a estar en México, pero por el mismo Covid no fue posible, lo importante es que estés viendo cómo se van haciendo línea a línea los retratos. Todos los retratos se hacen con la misma arena y eso era muy importante para mí, para dar la sensación de continuidad a algo tan trágico. Cuando se esfuma la imagen de la persona es muy conmovedor”.

Con esta obra, Rafael Lozano-Hemmer (Ciudad de México, 1967), desarrolla un proyecto participativo, donde cada quien hace una especie de ofrenda, en un año donde no fue posible participar en altares colectivos. “Una de las cosas que me parece importante es esta posibilidad de reunirse con otros, el luto es una ceremonia, y no lo hemos podido tener, el luto es estar unos con otros para ayudarnos. El arte nos ayuda en estos momentos de duelo colectivo a sentirnos unidos. La obra está ahí como un punto de encuentro para que amigos y familiares se puedan citar para ver este evento en tiempo real –porque en el momento en que se procesa la foto está ocurriendo en tiempo real--”.

No hay por ahora un tiempo definido de activación de la obra. Desde el estudio, el robot y el software estarán funcionando 24 horas al día.

Dice el artista: “Este proyecto tiene que durar lo que tenga que durar el duelo. La fisura en el reloj de arena es una metáfora de que el tiempo se le acabó a esa persona y luego se recupera para formar otra imagen”.

Para Lozano Hemmer, el Covid-19 es parte de nuestro entorno de globalización. “La globalización nos trae cosas muy buenas, pero también el que estos virus se extiendan por todo el planeta”.

En esa línea esta obra pretende referir cómo “el Covid nos puede ayudar a entender la interconexión de los seres, que tengamos una reconciliación con la idea ecológica de que compartimos todo”.

Lozano-Hemmer concluye: “Hacer arte o participar en una de estas obras es hacer un homenaje a ese tiempo que es irreversible; que ya que se cae la arena, nunca más formará otra vez esa imagen. Podemos aprender a estar conscientes de que estamos aquí sólo un ratito. Necesitamos, por otro lado, como seres humanos, estar con los demás, son tan importantes los médicos como los psicólogos, sociólogos, los artistas; lo que más nos puede salvar hoy en día es la poesía. El arte debe ser el lugar de encuentro del duelo y el lugar para la continuidad, para expresar que la vida continúa, para establecer nuevas relaciones y cohesión”.