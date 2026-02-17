El británico Irvine Welsh, autor de Trainspotting: el portugués José Luis Peixoto; la colombiana Laura Restrepo; y el mexicano radicado en Barcelona, Juan Pablo Villalobos, encabezan al grupo de escritores internacionales que participarán en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) que, en su quinta edición, se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo de 2026, con Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) como invitados de honor.

El encuentro que contará con más de 900 sellos editoriales, 250 casas editoriales y más de 2 mil invitados que participarán en alrededor de 350 actividades, ha tenido “un crecimiento de más del 100%, en comparación con la primera edición”, realizada en 2022, y se ha posicionado como uno de los encuentros literarios de mayor crecimiento en México, aseguró Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de la feria, al presentar el programa, acompañado de la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.

La FILCO entregará reconocimientos a Carlos Martínez Assad, Humberto Musacchio y Luis García Montero; y rendirá homenaje a la fotógrafa Paulina Lavista y al escritor Élmer Mendoza, colaboradores de EL UNIVERSAL.