Inundaciones, baile callejero y compras navideñas, entre las fotos de la semana

El frío y los estragos de las lluvias en el sur del país persistieron esta semana entre los fenómenos climatológicos a las que se enfrentaron los mexicanos. Sin embargo, también hubo otras actividades que se ven en medio de la pandemia.

Compras por el Buen Fin, preparativos por el 20 de noviembre y el inicio de la temporada navideña son algunas de las estampas que captaron los fotógrafos de EL UNIVERSAL esta semana.

Serenata a AMLO por su cumpleaños, de Carlos Mejía.12 de noviembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Fue el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador y, pese a que les habían dicho que no se arriesgaran, un grupo de seguidores le llevaron serenata desde un día antes. Le llevaron mariachi, de hecho, estaban tocando durante estaba la conferencia vespertina del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Cuando los vi estaban la última canción, era la de “El Rey”. Eran pasadas las ocho, desde esa hora ya estaban ahí, afuera de Palacio Nacional. Y no fueron los únicos, otros simpatizantes también le fueron a cantar sus Mañanitas por su cumpleaños 67. Al otro día, por la mañana, fueron el grupo autodenominado "Las Adelitas de López Obrador" con una banda.

La pandemia bajo el agua, de Germán Espinosa. 13 de noviembre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Una de las colonias más afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva, es Gaviotas Sur en Tabasco. La imagen la tomé porque la señora es de una de las pocas personas que usaba cubrebocas tras la inundación. La mujer iba saliendo de la parte más inundada. Había muchos que iban en triciclos, pero avanzaban muy poquito, otros se pudieron llevar algunas de sus cosas en las lanchitas que se llaman cayucos. Muchos habitantes abandonaron el lugar porque sus hogares quedaron prácticamente bajo el agua, aunque también hubo gente que resistió por más tiempo en las azoteas por el miedo a que les robaran lo poco que les quedaba. Y hubo también vecinos que se fueron en lanchas de metal construidas por ellos mismos.

Alistándose para la Navidad, de Carlos Mejía. 14 de noviembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Hicimos una cobertura sobre las compras del Buen Fin. La imagen fue tomada muy cerca del Zócalo, casi esquina con la calle 20 de noviembre, que está antes de llegar a la Plaza de la Constitución. Era sábado y sí hubo mucha gente, se hicieron aglomeraciones el Centro Histórico, las personas se lanzaron a hacer compras y varios llevaban ya el arbolito de Navidad artificial, como la señora que se ve en la fotografía. Había filas para entrar a los comercios, sobre todo a tiendas departamentales y de ropa. Había otra persona que llevaba esferas y otro señor con un árbol más grande, también había chavos con unas series en la mano, ya todos preparándose para adornar y recibir a la Navidad.

Escenificación revolucionaria con cubrebocas, de Carlos Mejía. 14 de noviembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Pese a la pandemia, el gobierno federal conmemoró el 110 aniversario de la Revolución Mexicana con una ceremonia cívica y con un desfile militar. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron una práctica de la ceremonia, en la que participaron alrededor de 400 elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Marina Armada y de la Guardia Nacional. Nosotros fuimos al Campo Militar, en avenida del Conscripto, porque nos llevaron al ensayo y todavía estaban corrigiendo detalles para el 20 de noviembre. También se escenificaron diferentes pasajes históricos de la rebelión armada contra el presidente Porfirio Díaz, encabezada por Francisco I. Madero, y de la historia de México. En ese momento llevaban preso a Madero. Como parte de la caracterización, llevaban cubrebocas con bigote, pero notabas que eran cubrebocas hasta que estabas cerca. Todos los personajes estuvieron con mascarillas, sin excepción y se los adaptaron de acuerdo a su vestimenta. El personaje que más me gustó fue Villa.

Fiesta en la Zona Rosa, de Juan Boites. 14 de noviembre



Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL

Teníamos un recorrido por bares y cantinas que se suponía tenían que cerrar a más tardar a las 22:00 horas, pero el mismo viernes anunció la Jefa de Gobierno que ya no se pueden abrir. Entonces fuimos a Zona Rosa a ver si estaba abierto, y creemos que como tienen miedo de una sanción, a las 21:15 ya no dejan entrar gente y a las 21:30 empiezan a cerrar las cuentas. Las que no estaban cerradas solo limpiaban, recogían y cosas del negocio. Ya para las 22:00 horas había una parte de Zona Rosa, en Génova, donde ya nada más estaban recogiendo. Seguimos por los alrededores, cuando escuchamos música y pensamos que era un vendedor de discos, pero no, era un venezolano que estaba cantando en vivo con una bocina y con su celular ponía la pista, como karaoke. La gente que había ido a divertirse al ver los bares cerrados se puso a bailar en la calle, la fiesta se armó ahí, sin sana distancia, sin medidas. No sabemos cuánto tiempo van a estar cerrados los bares, pero la gente los despidió así, bailando y divirtiéndose pese a la pandemia.

Nochebuenas a la espera de hogar, de Jorge Alvarado. 16 de noviembre



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

Como cada año, en la temporada de Navidad está la venta de Nochebuenas. En la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec, en el municipio de Atlacomulco Bajo, son productores y comercian gran cantidad de flores, plantas, árboles y toda esta serie de naturaleza. Cada año voy a darme una vuelta en esta zona. Este año fui un poco antes para prever cómo les iba a ir a los productores con la pandemia y cómo les estaba afectando en su producción; me dijeron que seguían apostando a las flores de ornato. Lo que ellos me comentaron es que redujeron alrededor de un 50 por ciento la producción de flores. Todo el pueblito se dedica a la producción de plantas y en estas épocas se tapizan de rojo los invernaderos. Sí hay muchas plantitas este año, pero no como en otros tiempos. Para estas fechas ya tenían pedidos grandes para otros estados, pero esta vez no, no ha sido lo que ellos esperaban.

Se va FRENAAA del Zócalo, de Berenice Fregoso. 16 de noviembre



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

A partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se iba del Zócalo el Frente Nacional Anti AMLO, FRENAAA, varios medios han estado haciendo guardias para documentar qué pasa con el campamento que lleva varias semanas ahí y que los medios hemos registrado que muchas casas de campaña están vacías. De modo que hemos estado yendo a ver cómo se desarrollan las cosas, así fue como encontré esa casa con el mensaje: "disculpe las molestias, estamos reparando el país". Había un escenario que desmontaron, había casas que ya no reciclaron y yo hice varios aspectos sobre cómo están ya prácticamente como basura.

La inundación que arrasó con todo, Germán Espinosa. 18 de noviembre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Como parte de la cobertura que estamos realizando en las zonas afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva, acudimos a una ranchería que se llama La Trinidad en el municipio de Jalpa de Méndez. Es el retrato de un señor que se dedica a la alfarería. La inundación se llevó todo el barro, su taller se inundó y las piezas quedaron mojadas. Lo perdió todo, se acabó su negocio, era como una montaña de barro que tenía ahí y de cáscaras de coco que ocupaban para quemar el barro. Todos estaban preocupados por su material y por qué iban a comer, así como por el agua estancada, por sus animales y por toda esa área que sí estaba realmente muy afectada.

Frío en la Ciudad de México, de Carlos Mejía. 18 de noviembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En los últimos días se ha sentido el frio en la Ciudad de México. Y, como parte de las imágenes de vida cotidiana que realizamos, tomé esta fotografía. Fue el pasado miércoles saliendo de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, en ese espacio público que está muy cerca del Templo Mayor. Vi que la muchacha iba con su niña bien abrigada y con su cubrebocas. A pesar del frío la gente tiene que salir a hacer sus actividades. Fue como a las 9:30 horas, esa vez no acabó tan tarde la matutina porque el presidente tenía otro evento más tarde. Fue lo que me llamó la atención, que desde temprano ya tenían que traer a la niña en el centro, en el frío.

