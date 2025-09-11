Tras permanecer dos días cerrados por un paro de trabajadores sindicalizados que exigían el abastecimiento de ropa de trabajo mediante tarjetas electrónicas, museos, teatros y recintos culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reabrieron sus puertas al público.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que se llegaron a acuerdos con trabajadores para retomar las actividades artísticas y culturales de los recintos afectados:

“Como resultado de este diálogo constructivo, los recintos del INBAL reabrirán sus puertas, lo que permitirá retomar las actividades artísticas y culturales en beneficio de la sociedad”, se puede leer en la información compartida por el Instituto.

La Institución reconoció la disposición mostrada por las secciones sindicales para encontrar soluciones conjuntas, “lo que fortalece el trabajo del INBAL en su misión de preservar, difundir y promover las artes en México”.

Museos afectados y qué hoy puedes volver a visitar:

Teatro Orientación “Luisa Josefina Hernández” del Centro Cultural de Bosque

Teatro de la Danza “Guillermina Bravo” del Centro Cultural de Bosque

Museo del Palacio de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte

Museo de Arte Moderno

Museo Nacional de la Estampa

Ex Teresa Arte Actual

Laboratorio Arte Alameda

Museo Mural Diego Rivera

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Museo Nacional de San Carlos

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM)

Torre Prisma

Oficinas del Centro Cultural del Bosque

