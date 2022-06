Hoy se presenta "En una nuez", un recorrido por la obra de Adolfo Castañón

"En una nuez: guía de mis libros" (Bonilla Artigas Editores, 2022), del ensayista, narrador y poeta Adolfo Castañón, se presenta hoy a las 19:00 horas en la Capilla Alfonsina, ubicada en Av. General Benjamín Hill 122, Hipódromo Condesa. En la mesa participan, además del autor, el editor Juan Luis Bonilla, el escritor David Noria y el historiador Javier Garciadiego.

El título del libro, en palabras de Castañón, alude a la expresión en inglés in a nutshell —traducida coloquialmente como “en síntesis”— y al ensayo “México en una nuez”, de Alfonso Reyes; en la portada puede verse una nuez bordada sobre tela. Desde la antigüedad, la nuez ha sido asociada al cerebro, cuenta el ganador del Premio Xavier Villaurrutia en 2008 por Viaje a México. Ensayos, crónicas y retratos. La etimología alude al cerebro o la cabeza, por lo que in a nutshell también podría traducirse, de forma tosca, como “en un cerebro”, dice. El concepto del libro, “un autorretrato mental en forma libresca, un fichero de los libros que he escrito a lo largo de los años”, es también un guiño a Reyes y su Historia documental de mis libros. Pudo titularse Cabecera, pero suena mejor "En una nuez", precisa.

“El libro consta de las fotografías de las portadas de las primeras ediciones de mis libros a lo largo del tiempo, con título, editorial, ISBN…. Por ejemplo, mi primer libro se tituló Fuera del aire, lo publicó La máquina de escribir y el editor responsable fue Federico Campbell”, recuerda el ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura en 2020. Entre los editores de su obra, Castañón cita a Juan Pasco, José María Espinasa, Rafael Arráiz Lucca y Julio Aguilar.

“En una nuez… es como una casa con cocina porque tiene un libro de cocina; con una estancia donde están los ensayos y las crónicas; con un área para la vida privada, que abarca la poesía y la narrativa. También incluye títulos lúdicos como Macrocefalia, que escribí con Fabio Morábito y Jaime Moreno Villareal (…) Me hace sentir que estoy ante un ejercicio de integrar mi persona literaria y cultural”. Recapitulación y guía de lectura en la que Castañón tardó tres o cuatro años en organizar meticulosamente sus publicaciones.

Al libro lo describe como un ensamble de conversaciones con autores fundamentales: Octavio Paz, Juan José Arreola, Salvador Elizondo, Augusto Monterroso, Huberto Batis, Malva Flores, Christopher Domínguez Michael, Juan García Ponce y Francisco Hinojosa, entre otros enlistados en desorden. “También conversé con muertos: Alfonso Reyes, en especial, y más allá, en el pasado, Michel de Montaigne”.

Por último, Castañón adelanta que está trabajando, en colaboración con el editor e investigador Eduardo Mejía, en un índice de Octavio Paz a la manera del que publicó en 2018: Alfonso Reyes en una nuez. Índice consolidado de nombres propios de personas, personajes y títulos en sus Obras completas. Incluirá las claves, índices, nombres y personajes en la obra de Paz y, “si todo sale bien, será publicado el próximo año por El Colegio Nacional”, concluye.

La entrada a la presentación de "En una nuez: guía de mis libros" es libre y el aforo es de 50 personas.

