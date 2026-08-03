Este año, Grupo Editorial Hachette cumple 200 años y lo celebra con una mayor presencia en México a través de sus 28 sellos editoriales que lo definen, a decir de Elisardo Pérez de Mata, director general de Hachette Livre México, como el tercer grupo editorial más grande del mundo. Este grupo de capital francés fundado en 1826 por Louis Hachette comenzó como una librería y pronto se convirtió en casa editorial, que ahora apuesta con más fuerza por el mercado editorial mexicano.

“La apuesta no solamente es de México para México, realmente Hachette ha tenido un cambio importante en sus líneas de trabajo en los últimos años. Estamos hablando de mucha tradición en el mundo cultural, particularmente en Francia, como inicio, pero Hachette ha intentado en los últimos años crecer en todos los mercados en los que tiene actividad. Obviamente, el francés es su lengua original, pero hay una operación muy grande en inglés, tanto en Estados Unidos como Inglaterra y obviamente uno de los polos de crecimiento para el grupo es el español, porque evidentemente hay todo un mercado relevante que quizá no ha sido acometido de la manera óptima desde el origen”, señala el director del grupo editorial en entrevista.

Pérez de Mata asegura que el mercado en español está gestionado desde España a través del Grupo Anaya, y México, para esta nueva visión de crecimiento es fundamental. Afirma que México es “cabeza de puente” para la llegada de sus sellos, no solo de España, sino también intentar también hacer llegar al mercado mexicano libros de otros idiomas, como inglés y francés.

“Pero evidentemente la vocación de Hachette en México es no solo utilizar los contenidos de grupo, sino también utilizar o adecuarse a los del mercado mexicano. En ese sentido hay todo un proyecto de desarrollo de Hachette, de autores propios para darle ese toque que necesita todo mercado para adecuarse de una manera correcta a los gustos del mexicano. La llegada a México se enmarca dentro de ese plan de crecimiento del idioma español en América”, apunta el director general del Grupo.

Elisardo Pérez reconoce que México, es uno de los mercados más importantes, quizá junto con Argentina, de América Latina, y por lo tanto, la apuesta es muy clara para el crecimiento en nuestro país.

Su llegada a la dirección general del grupo editorial, hace año y medio, tiene como propósito darle sentido y contenido a esta iniciativa y en eso, asegura, están. “Generar planes editoriales y encontrar la justa medida no es algo sencillo, pero realmente estamos absolutamente volcados a poder conseguirlo”.

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Dice que todos los editores están buscando cómo llenar esos huecos no solo con autores de fuera, sino también con autores propios mexicanos, y es allí donde tienen muy buenas apuestas. “Estamos apostando por eso, tenemos editores específicamente dedicados a autores mexicanos y eso es un poco la tendencia que estamos viendo y que queremos seguir”.

El grupo editorial que tiene sellos tan importantes como Larousse, Patria Educación, Anaya, Alianza Editorial, Cátedra, Hachette Literatura, Nueva Imagen y ADN, entra con mayor fuerza al mercado mexicano.

Elisardo Pérez de Mata reconoce que Hachette Livre es una editorial generalista, que no es de nicho.

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“Tenemos todo, todo y de todo. Evidentemente tenemos que leer y saber leer bien esas tendencias para intentar encontrar contenidos que sean los adecuados para nuestros lectores”, asegura Pérez de Mata.

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