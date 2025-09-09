El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández celebrará el 108 aniversario del natalicio de su fundadora con dos presentaciones magistrales en el Palacio de Bellas Artes. Por primera vez, esta agrupación nacida en 1952 establecerá un diálogo con el ballet clásico en una gala con la Compañía Nacional de Danza, el domingo 21 de septiembre; y por segunda vez tendrán un programa dancístico con la Orquesta Sinfónica Nacional, el 28 de septiembre. Ambas galas tendrán como escenario el Palacio de Bellas Artes, a las 20:30 horas.

Salvador López, director general del Ballet, asegura que es una enorme oportunidad con las dos agrupaciones de mayor importancia en el país: la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza, e imponerse nuevos desafíos.

“Creo que mi aportación, ahora la cabeza del Ballet Folklórico de México, es generar nuevas ideas, generar nuevas propuestas, acercarnos a otros públicos y romper ciertos paradigmas; pensar en tener un encuentro con la Compañía Nacional de Danza, hace algunos años sonaría casi imposible, pero hoy tenemos esta alianza artística. Presentaremos Los mayas y sus solistas participarán en la propuesta coreográfica de Amalia Hernández, también bailarán Sones antiguos de Michoacán, que es la primera coreografía de Amalia y data de 1953. Haremos en conjunto Huapango, de Moncayo, y cerraremos con algo que también parecería extraño, el danzón Nereidas bailado por la Compañía de Danza”, afirma López.

El director dice que el Ballet de México puede convocar a estas agrupaciones porque ha sido un precursor de nuevos proyectos y porque es la mejor compañía del mundo en su género, “ha trascendido durante 77 años a lo largo de la historia, a lo largo de diferentes épocas y es reconocida en todo el mundo”.

En cuanto a la gala con la Orquesta Sinfónica Nacional, dice que será un programa distinto al presentado el año pasado en los 90 años del Palacio de Bellas Artes. “Hacemos un homenaje a obras de los compositores mexicanos destacados como el maestro Carlos Chávez, Revueltas, por supuesto Moncayo, Sones de Mariachi, de Blas Galindo. Estos compositores que se inspiraron en las tradiciones y en las raíces de México”, afirma el director que dice que “son propuestas únicas, difíciles de repetir, pero que resaltan la cultura nacional”.