Gabriel Orozco le huye a la prensa

El artista Gabriel Orozco, responsable del Proyecto Integral del Bosque de Chapultepec, acudió a la inauguración de la expo-venta Tápame con tu rebozo. Arte textil mexicano, en el Museo de Culturas Populares, porque, dijo, tras el acto inaugural tendría una reunión de trabajo con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Se le vio paseando por cada uno de los puestos de los artesanos que tenían a la venta sus textiles, pero en cuanto vio que la prensa se le acercó para preguntarle sobre su trabajo con el gobierno federal, se negó rotundamente. “No, no, no, no, no, no voy a decir nada, no, no, no; vengo nada más a una reunión de trabajo”, expresó de forma tajante.

La austeridad republicana deja en vilo al patrimonio

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) primero se enfrentó a las demandas del personal de Capítulo 3000, es decir, personal contratado por honorarios, que acusó al Instituto de retraso en sus pagos. Ahora, alrededor de 200 académicos, investigadores y docentes del Instituto — que se caracterizan por ser de base y formar parte de los Programas de Estímulos al Desempeño a la Investigación y de Estímulos a la Docencia— denunciaron la falta de pagos de estímulos desde enero. Esto quiere decir que la situación laboral de todos los trabajadores del INAH se encuentra en riesgo y por lo tanto también el Patrimonio cultural de México. ¿En nombre de la austeridad republicana debe estar en vilo la salvaguarda y estudio del patrimonio?

Los miedos de Marilina Barona

Aunque Marilina Barona, directora de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, intentó ser chistosa —quizás para quitarse el nervio de convocar a una rueda de prensa donde anunció pocos avances de la 39 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil—, le costó trabajo bromear sobre la doble licitación que hizo para el montaje de carpas para la feria. Dijo que llamó a una segunda licitación porque “imagínense el escenario que hubiera ocurrido en redes si aun con la ley de nuestro lado hago la adjudicación directa; iba a resultar que quien quedara ganador sería mi pariente porque los dos venimos del hombre de Cromañón”. Y para rematar dio otra muestra de su gran sentido del humor al llamar “caramelitos” a los autores internacionales confirmados: Carolin Philips, Kestutis Kasparavicius, Natalia Porta, Paloma Valdivia y Gabriel Pacheco.