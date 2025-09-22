En un mundo con millones de imágenes circulando en redes sociales, el artista estadounidense Jonah Freeman (Nuevo México, 1975) se aventura a investigar qué es una imagen, qué materiales la componen y qué ideas la conforman. Su trabajo se puede ver en Jonah Freeman: Soft Math (Cloud in the Eyes), en LagoAlgo, su primera exposición en América Latina.

El artista explica que su principal interés como creador es el génesis de la imagen, dirección a la que apunta su investigación. Se trata de un mundo inmersivo, donde imágenes distorsionadas cubren los murales hechos con autómata celular (un modelo matemático y celular), serie de lienzos, titulados “The Brick Paintings”, pintados por los mismos químicos que hacen el revelado de una fotografía y una serie de videocollages plantean miles de combinaciones visuales posibles.

Freeman, quien domina la técnica de instalación, dice que el edificio ubicado en Chapultepec ofrece la posibilidad de un choque entre el mundo artificial de sus imágenes y el mundo orgánico del parque.

Sobre sus pinturas, el artista —que ha exhibido en Art Basel, museo MOCA, Robert Miller, Marfa Ballroom e ISTANBUL’74– señala que son una mezcla de fotografías hechas con dron, extendidas al grado de que se vuelven algo abstracto.

“La idea básica es que son imágenes técnicas en estado de decadencia, así que refotografié imágenes de drones cuyo patrón geométrico se mezcla con el de la pantalla, con film de foto derretido, así como fotos de reacciones químicas”, señala.

Freeman explica que su arte no busca ser representativo, sino mostrar “el siguiente nivel de las imágenes técnicas generadas con computadoras. (…) Este es el sustrato en el que ilusión y fantasía quedan fuera y que la reacción técnica pura”.

Trabaja con fotografías propias, banco de imágenes, archivos e Inteligencia Artificial (IA). El rol de la tecnología y sus cálculos matemáticos para la creación de imágenes son los que dan título a la muestra, donde Freeman hace alusión a una máquina, que a través de algoritmos, producen imágenes.

Jonah Freeman: Soft Math (Cloud in the Eyes) se puede ver hasta el 4 de enero de 2026, en LagoAlgo (Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, Segunda Sección).