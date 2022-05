Estudiantes del CIDE confrontan a Tellaeche y Ackerman

Esta mañana, mientras se llevaba a cabo el coloquio "La nueva geopolítica de la democracia", precedido por José Antonio Romero Tellaeche y el periodista John Ackerman, la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) buscó, una vez más, entablar diálogo con el director interino del centro, por lo que solicitaron la intervención del conductor de “Diálogos por la democracia”.

“Quisiera pedirle al señor que tiene a lado (Romero Tellaeche), que no podemos llamar director, que propicie el diálogo, por favor, entre los estudiantes”, indicó uno de los estudiantes, que pidió la palabra antes que diera inicio el evento. “(…) hemos pedido diálogo por muchos meses, ya seis…”, prosiguió.

Comunidad del CIDE pide a John Ackerman intervenir y exhortar a José Antonio Romero Tellaeche a dialogar con los estudiantes. pic.twitter.com/AFP8OsgaSb — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) May 25, 2022

La comunidad estudiantil presente se dirigió a Ackerman expresando que Romero Tellaeche ya había hecho diversas declaraciones y, ahora, merecían ser escuchados, como demanda el derecho de réplica. “El señor ya salió en un programa, ya dio sus puntos, creo que merece la otra parte ser también escuchada”. Ante esta petición, el director del CIDE asintió: “-Lo platicamos, claro que sí”.

Mientras Ackerman indica que Romero Tellaeche es un director nombrado, el estudiante argumenta que, como comunidad, no han visto el acta de nombramiento donde se le designó como director, pese a que las y los cideítas interpusieron un amparo para que María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entregara una copia certificada de este documento.

“-No hemos visto el acta, señor Ackerman, ese es el tema nada más. Si Concacyt nos enseñara el acta… con enseñarla, no pedimos una copia. Con que nos dijeran ´mira, aquí está la copia´, pero no nos han enseñado el acta no está designado”.

Ante estas declaraciones, el director general del CIDE intervino y dijo, “-Luego se las enseño”. Por lo que el representante de “Pluma Verde” pidió fechas y Romero Tellaeche señaló que lo haría antes que acaba el semestre, próximo a culminar.

Al acabar el evento, los estudiantes conversaron con Ackerman señaló que los ayudaría en lo que pudiera. Además, asentó ser una persona afín a la 4T, cuando uno de los integrantes de la comunidad lo cuestionó del motivo por el que participaba en un evento precedido por un director que no respetaba la revocación ni falta de democratización con la que fue designado, el periodista evadió la pregunta y se retiró.

