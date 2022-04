Este podría ser el primer manga en la historia

El manga es un elemento fundamental de la cultura japonesa que ha logrado conquistar adeptos en todo el mundo, pero ¿cómo se originó?

Existe la teoría de que un grupo de cuatro pergaminos del siglo XIII podrían ser el origen de estas historietas japonesas.

Esta colección es conocida como “Chōjū-giga” y consiste en dibujos en tinta de animales antropomorfos con tintes satíricos, explica Google Arts & Culture, en su colección “Manga Out of the Box”, proyecto hecho en colaboración con el Ministerio de Economía de Japón.

En 1905, los “Chōjū-giga” fueron declarados tesoro nacional de Japón por tratarse del único ejemplo que corresponde a las caricaturas de occidente. Aunque no hay registro de cuándo se determinó que estos pergaminos eran el origen del manga, en 1924 ya existía esa teoría en el libro “Nihon Mangashi” (Historia del manga), de Seiki Hosokibara.

El origen de la palabra manga

Aunque se teoriza que el “Chōjū-giga” fue el primer manga, expertos destacan que esta palabra japonesa no existía en el siglo XIII. Fue el 6 de febrero de 1890, en el periódico japonés “Jiji Shinpō”, cuando se tiene registro del primer uso de la palabra manga. Este medio fue fundado por Yukichi Fukuzawa, quien viajó a Estados Unidos y aprendió sobre la caricatura occidental.

De acuerdo a información en Google Arts & Culture, en el siglo XVIII ya existía la palabra manga, pero era pronunciada como “mankaku” y era para referirse a una especie de ave. Fue a finales de este siglo que esta palabra comenzó a usarse para hacer referencia a caricaturas, pero no necesariamente a aquellos dibujos que tuvieran un tono cómico; el artista Hokusai Katsushika fue el primero en usar la palabra manga para dibujos cómicos en su serie “Hokusai Manga”.

Google Arts & Culture creó el espacio digital “Manga Out of the Box” en colaboración con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón y 12 instituciones culturales de ese país.

En esta colección, el usuario podrá conocer más sobre el origen del manga, sus figuras más destacadas, la influencia que tuvo en la cultura pop e incluso dibujar su propio manga, con ayuda del aprendizaje automático.

Da click aquí https://artsandculture.google.com/project/manga para explorar la colección “Manga Out of the Box”.



jgt