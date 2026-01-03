"Es importante que Venezuela no sea tratada como un peón en el ajedrez político y que sean los venezolanos los que decidan siempre, en libertad y en democracia su destino", expresa el historiador Enrique Krauze en un video de un par de minutos, subido justo la noche en que Nicolás Maduro fue recluido en Estados Unidos.

Allí, el historiador manifiesta su preocupación porque, afirma, "no quisiera que el proceso de liberación en Venezuela se viera enlodado, manchado, obstruido por la tradicional ceguera de los Estados Unidos en su política exterior". Lo plantea, agrega, como una persona que ha seguido la vida y la historia de Venezuela en estos últimos 27 años.

Luego de manifestar, dice, su satisfacción, "e incluso júbilo, por el modo en que se abre la esperanza para el pueblo venezolano con la caída del dictador, del tirano, Nicolás Maduro", Krauze expresa su repudio y rechazo, dice, a la doble moral tradicional de la izquierda latinoamericana, "que no siempre fue así, pero que en los últimos tiempos ha acentuado este rasgo tan deplorable. La doble moral que es tan indulgente con los dictadores "progresistas" y tan implacable con los dictadores de derecha. Todos los dictadores son iguales".

El historiador concluye su disertación al señalar: "Estoy absolutamente seguro de que el pueblo venezolano sabrá defender, de manera pacífica, manifestándose como lo ha hecho tantas veces en los últimos años y lustros, su libertad y su democracia. Va a llevar mucho tiempo la reconstrucción de su país" y remata con la promesa: "Los demócratas del mundo, los liberales del mundo estaremos con ustedes", concluye.

alm