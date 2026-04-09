Esta tarde el escritor y colaborador de EL UNIVERSAL, Guillermo Sheridan, se presentó en la Academia Mexicana de la Lengua, donde dictó la conferencia “López Velarde y la lealtad del corazón”, en la que dio una amplia interpretación de los versos que conforman la pieza poética “Mi corazón se amerita”, escrita por el poeta Ramón López Velarde, para el libro Zozobra, en 1917.

En su análisis, Guillermo Sheridan estableció una relación entre la sífilis que padecía López Velarde, enfermedad que marcó profundamente su poetica. Al referirse a su amplio repertorio, señaló que “es inagotable e inescrutable”.

“La herida de la que habla el poeta no es solo metafórica o espiritual, es una herida que tiene una raíz clínica. En López Velarde, la patología se vuelve estética”, dijo Guillermo Sheridan.

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Uno de los puntos más fuertes del análisis académico en la sesión es cómo el término “ameritarse” adquirió un peso sombrío: “Su corazón no se amerita en la virtud, sino en la sombra. Es el reconocimiento de un cuerpo que ha fallado, de una sangre que 'se quema' por el mal venéreo, transformando el castigo en una forma de mérito literario”, refirió.

Otra idea central del video es la visión de la mujer y el sexo bajo la sombra del contagio: “El erotismo en López Velarde deja de ser una celebración para convertirse en un peligro. La mujer es, al mismo tiempo, el objeto del deseo y la fuente de un 'daño' que ya no tiene remedio”.

Sheridan profundizó en la complejidad emocional del poeta, señalando que para López Velarde el deseo no era una experiencia simple: “Amar, en López Velarde, es incurrir en una forma de culpa”, señaló.

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