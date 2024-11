La escritora canadiense Margaret Atwood, célebre desde que publicara "El cuento de la criada" habló de su nuevo libro de relatos "Perdidas en el bosque", que marca su retorno a la narrativa tras la publicación de "Los tratamientos", hablo de George Orwell, un escritor que la influyó y es vital para su literatura, pero también abordó con interés la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y compartió su análisis sobre la negativa de los estadounidenses a elegir a una presidenta mujer y de color, como fue la candidata demócrata Kamala Harris.

"La campaña ha sido breve y Harris no ha tenido mucho tiempo para hacer esa campaña y además es una mujer. Mucha gente tenía miedo de tener a una presidenta mujer y además una mujer de color porque mucha gente temía que les dijera a ellos lo que ellos habían hecho a gente como ella. Dicho en otras palabras, mucha gente tenía miedo de perder estatus y poder identitario con una presidencia a cargo de Kamala Harris", aseguró la escritora nacida en Otawa, Canadá en 1939.

En un encuentro vía digital con medios de América Latina y España, para hablar de su nuevo libro "Perdidas en un bosque", publicado por Salamandra, la narradora que es considerada una de las voces más potentes de la literatura contemporánea, señaló que Kamala Harris cuidó mucho de no hacer campaña como mujer o como persona de color "sin embargo con la historia de los Estados Unidos mucha gente que votó a Trump tenía miedo de ella como mujer negra".

Atwood dijo que había gente nerviosa respecto a lo que Harris podría hacer, pero también afirmó que tendría que hablarse de la identidad de clase que privado en Estados Unidos, "la conversación respecto al pasado a lo largo de los últimos años ha sido una conversación en torno a la identidad de clase, la clase entendida como en 1930, no existe igual, pero sí hay clase, pobre, clase media, clase pudiente y clase muy rica, yo creo que esa conversación va a volver, la conversación respecto a la clase, y en los Estados Unidos las afiliaciones de clase han cambiado".

Dijo que los demócratas representaban a la clase trabajadora y los repúblicanos a los ricos, pero eso ha cambiado y hoy en día hay la impresión de que los repúblicanos ahora representan a la clase trabajadora y a la clase media y los demócratas representan a las elites. "Ahora hay que preguntarse qué va a pasar en el futuro, si va a ser algo distopico... Lo que creo que va a pasar es que vamos a tener una especie de dictadura hitleresca, lo dudo, pero depende, de si podemos creer en algo de lo que dice Trump, porque miente tanto. Él dice que va a ejecutar al jefe del ejército y que va a construir campos de concentración y que en esos campos va a poner a los demócratas y a los inmigrantes. Nos lo podemos creer? Y el pueblo americano lo apoyaría? Eso está por ver".

Dijo que entre otros asuntos que se cuestionan ahora es si Trump va a sobrevivir a su mandato e incluso si llegara un momento en qué lo tendrán que incapacitarán. Sumado al impacto que tendrá el nuevo mandato para Europa y en especial para los paises que están más cerca de Ucrania.

"Las implicaciones para Europa no parecen ser buenas. También hay que mirarlo con mucha atención.

Estados Unidos, que ha sido el país más poderoso del.mundo hasta ahora a pesar de algunos fracasos, va a colapsar?. Es decir, estamos viendo a un imperio en declive. No sabemos. Hay muchas especulaciones al respecto. Creará muchas ansiedad sobre todo para gente que vive cerca de Ucrania".

Margaret Atwood dijo también que George Orwell siempre le ha interesado muchísimo. Y vuelves aparecer en sus nuevos relatos.

"Cuando escribí El cuento de la criada me interesé en las formas totalitarias de gobierno me intereso ese ambiente. Las historias sobre el futuro y gobiernos espantosos, siempre necesitas una explicación de como se ha llegado ahí y Orwell lo que plantea en medio del libro es respecto a esa pregunta de ese enemigo que puede existir o no. Es real o no Porque hay un gobierno que controla a los medios y nunca sabes lo qué es real", señaló la escritora que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias 2008.