En el proyecto Chapultepec cada quien jala por su lado

Para el 7 de noviembre, como le hemos contado en este espacio, se esperaba la presentación del Plan Maestro de Chapultepec que, al final, no sé llevó a cabo, y entonces, el supuesto Plan quedó en el aire. Pero ahora nos enteramos que resulta que ya se presentó todo. Así lo dijo el lunes, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Los medios le cuestionaron la cancelación del evento y ella dijo que ya se había presentado, un mes y medio antes, que había dos sitios web donde consultarlo, incluso kioskos de información en Reforma y que algunas obras ya iniciaron. Con el “asunto Chapultepec” es claro que cada funcionario o responsable del proyecto —la jefa de gobierno, el director del Complejo Cultural Chapultepec, el director creativo del proyecto— cuentan por partes y con datos que a menudo no concuerdan. Así será el plan...

Estados piden repartir los recursos del millonario proyecto



Nos cuentan que los titulares de Cultura del país están preocupados por el presupuesto de Cultura para 2021 pues creen que serán eliminados los Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC). En diversas ocasiones han solicitado a la secretaria, Alejandra Frausto, que haga un espacio en su agenda para que se lleve a cabo la reunión anual obligatoria para discutir éste y otros temas, pero no han tenido respuesta. Por ello escribieron una enérgica carta a la secretaria, con duros cuestionamientos, especialmente al Proyecto Chapultepec. Pero, nos dicen, más de uno no se atrevió a firmarla porque consideró que no era conciliatoria sino francamente confrontativa. De modo que tuvieron que matizar y bajarle tres rayas a la crítica. Al final, aun con el matiz, sólo 22 titulares de Cultura estatales se animaron a firmar la carta que ayer le hicieron llegar a Frausto y a los diputados de la Comisión de Hacienda, en la que advierten su preocupación por la crisis económica por la pandemia y se mantienen en la petición de que se reasignen los 3 mil 500 millones de Chapultepec a los estados. Para hoy, seguro ya estará aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación y se verá si sus preocupaciones tienen ya un respaldo sólido.