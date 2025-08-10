En su último duelo de fase de grupos, Cruz Azul igualó 2-2 ante Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park. Rafael Navarro abrió el marcador desde el inicio para los Rapids, seguido por otro tanto de Andreas Maxsø tras un cobro de pelota parada. No obstante, la Máquina respondió con goles de Willer Ditta —de rebote— y una impresionante volea de Ignacio Rivero para nivelar el choque Colorado

La igualdad obligó a una definición por penales, donde Cruz Azul se impuso 5-4 gracias a la actuación decisiva de Kevin Mier, quien atajó un disparo clave en la tanda

Pese al esfuerzo y la victoria en penales, el punto extra obtenido no fue suficiente para clasificar. Con ello, Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup tras una fase de grupos marcada por la goleada histórica sufrida en su debut. Los memes no se hicieron esperar.

Una despedida que sorprendió a muchos

La noche del domingo 3 de agosto fue testigo de una verdadera sorpresa, cuando Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México".

La reconocida actriz recibió el menor número de votos del público tras una intensa ronda de nominaciones que incluyó a Adrián Di Monte, Elaine Haro, Priscila Valverde y ella misma, luego de que Ninel Conde fuera salvada por la líder de la semana.

Al salir del reality, Olivia vivió un momento cargado de emotividad. En el foro, agradeció la experiencia y compartió: “Soy muy feliz… Estoy muy agradecida de pertenecer a "La Casa de los Famosos México"... vencí mis miedos… lo intenté, pero no se pudo… me los llevo en mi corazón”.

Una avalancha de memes inundó las redes sociales.

