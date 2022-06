"El Trimestre Económico" elimina de su archivo texto de Romero Tellaeche, director del CIDE, denunciado por plagio

El artículo “La herencia del experimento neoliberal”, de José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), fue retirado del archivo histórico digital de “El Trimestre Económico”, luego de que investigadores documentaran que en ese texto el director del CIDE había tomado párrafos, sin entrecomillar ni dar crédito, de un artículo del Premio Nobel de Economía 1998, el indio Amartya Sen, y del investigador alemán Michael Dusche, y luego de que cien integrantes de la comunidad del CIDE enviaran una carta a la revista pidiendo que se removiera el artículo de Romero Tellaeche de sus páginas.

La remoción del artículo en la revista que publica el Fondo de Cultura Económica, ha sido dada a conocer hoy por Brian Landa, informático, politólogo e internacionalista del CIDE, quien en su cuenta de Twitter escribió:

Lee también: Cartas revelan al venerado Gabriel García Márquez

“Con la novedad de que, oficialmente, Romero Tellaeche ya es un plagiador reconocido. El Trimestre Económico eliminó de su archivo el artículo en el que, de manera burda y descarada, el espurio plagió al nobel de economía, Amartya Sen.” El investigador además de incluir la liga del archivo de “El Trimestre Económica” https://t.co/256yjlIlh2, publica dos imágenes, una en la que aparecía “La herencia del experimento neoliberal” en el índice de artículos, y una más de la lista actual, en la que ya no aparece.

Con la novedad de que, oficialmente, Romero Tellaeche ya es un plagiador reconocido. El Trimestre Económico eliminó de su archivo el artículo en el que, de manera burda y descarada, el espurio plagió al nobel de economía, Amartya Sen. https://t.co/256yjlIlh2 12 jun 2022 | Hoy pic.twitter.com/NXQBQhVC7P — Brian Landa (@Brian_Landa) June 15, 2022

Aunque “El Trimestre Económico” no ha emitido ninguna comunicación oficial, ni ha respondido a la solicitud de información y entrevista hecha por EL UNIVERSAL el pasado jueves sobre cuál debía ser su proceder ante una acusación de plagio en un artículo y por autor publicado en su revista, ha retirado de su archivo digital el artículo de Romero Tellaeche.

El pasado viernes 10 de junio, a través de una carta, integrantes del CIDE informaron a los miembros del Comité Editorial Nacional y miembros del Comité Editorial Internacional de “El Trimestre Económico”, denunciaron el plagio de José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE, cometido en su artículo “La herencia del experimento neoliberal”, publicado en el volumen 97, número 345, de 2020, donde además les solicitaron: “si El Trimestre Económico coincidiera en que el artículo constituye un plagio, solicitamos atentamente que éste se remueva de su publicación.”

Lee también: Exhortan a alcaldía Cuauhtémoc a retirar publicidad de panadería frente al Kiosko morisco

Ese viernes 10 de junio, EL UNIVERSAL publicó que el director del CIDE había tomado párrafos del artículo “Is Nationalism a Boon or a Curse?’¿”, de : Amartya Sen, publicado en “Economic and Political Weekly”, vol. 43, núm. 7, de 2008; así como varios párrafos más del trabajo “Origins of Ethnic Nationalism in Germany and Repercussions in India”, de Michael, Dusche, publicado en la misma “Economic and Political Weekly”, vol. 45, núm. 22, de 2010.

melc