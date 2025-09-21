Más Información

Premio Ariel 2025: así se vivió la gala más importante de la industria cinematográfica en México

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Luisa Alcalde reconoce "lucha histórica" de AMLO tras lluvia de "ataques" a sus hijos Andy y Gonzalo López Beltrán

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Como cada año, este se realizó el Simulacro Nacional, con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En este simulacro, se llevaron a cabo ciertos protocolos de prevención junto con el Sistema de Alertamiento Masivo a través de teléfonos celulares. Ante el hecho, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar con humor.

15 y 16 de septiembre

El 15 y 16 de septiembre se conmemoró el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México, por lo que miles mexicanos dieron el grito en la explanada del Zócalo de la Ciudad México o desde sus hogares, en compañía de sus familias y con un delicioso platillo mexicano.

Por primera vez la presidenta encabezó la ceremonia conmemorativa y dio el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, acontecimiento que provocó mucha emoción y algunas reacciones con humor.

Aquí los mejores memes de ambos días.

