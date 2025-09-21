Como cada año, este 19 de septiembre se realizó el Simulacro Nacional, con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En este simulacro, se llevaron a cabo ciertos protocolos de prevención junto con el Sistema de Alertamiento Masivo a través de teléfonos celulares. Ante el hecho, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar con humor.

#SimulacroNacional PODIAN AGARRAR UN TONO DIFERENTE, QUE PENSE QUE ESTABA EN UN HORROR ANALÓGICO 😭😭😭 pic.twitter.com/iExMhkUZ2K — Gabriel XZ (@Gabriel51213484) September 19, 2025

15 y 16 de septiembre

El 15 y 16 de septiembre se conmemoró el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México, por lo que miles mexicanos dieron el grito en la explanada del Zócalo de la Ciudad México o desde sus hogares, en compañía de sus familias y con un delicioso platillo mexicano.

Por primera vez la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia conmemorativa y dio el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, acontecimiento que provocó mucha emoción y algunas reacciones con humor.

Aquí los mejores memes de ambos días.

