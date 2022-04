El proyecto pandémico de Julia Fullerton-Batten

No es sorpresa que la pandemia ed Covid-19 ha impactado en la vida de los artistas, pero en el caso de la fotógrafa alemana Julia Fullerton-Batten (Bremen, Alemania, 1970) le planteó toda una nueva visión sobre cómo hacer su trabajo.

Fullerton-Batten estudió fotografía en la escuela de artes y diseño de la Universidad de Berkshire, en Inglaterra.

Su estilo cinematográfico la llevó a trabajar en campañas publicitarias de grandes marcas y en revistas de moda, pero en 2007 se atrevió a explorar su faceta artística detrás del lente, la cual le ha valido grandes premios como el Sony World Photography Award.

La fotógrafa —quien ha expuesto en el Centro Pompidou (París) y tiene una muestra permanente en la National Portrait Gallery (Londres)— explica en entrevista con EL UNIVERSAL que esta visión artística se enfocó en un inicio con temas autobiográficos, como Teenage Stories, donde aborda las “rarezas” de ser una adolescente a través de imágenes de jóvenes gigantes que habitan en una villa pequeña. Pero después, Julia Fullerton-Batten comenzó a trabajar temas inspirados sobre lo que leía o veía,

Una de sus series más conocidas es Feral children (Niños salvajes, en español), donde aborda el tema de los niños salvajes, que surgió después de haber leído el libro de Lynne Barrett-Lee y Marina Chapman Girl with no name, que cuenta la historia de una mujer que sobrevivió el ser abandonada en una jungla al comportarse como salvaje.

Pero, la pandemia “me abrió la mente al mundo que hay a mi alrededor. A veces vivimos sólo dentro de nuestras cuatro paredes, pero ahora quiero ir más allá, ver más”, afirma Julia. Durante su confinamiento realizaba sus caminatas y veía en la distancia cómo lo vivían sus vecinos. De esta forma surgió su serie Lookin Out From Within, que consiste en fotografiar a través de las ventanas a las personas dentro de sus hogares. Para esta serie sobre el confinamiento, Fullerton tomó como inspiración las obras de Edward Hopper “por su visión solitaria de ver por las ventanas desde la distancia”.

“Como fotógrafa tuve la necesidad de capturar lo que estaba sucediendo en el mundo y en mi vecindario. Contacté a mis vecinos a través de redes sociales y les propuse fotografiarlos”, explica Fullerton, quien entonces contaba con el obstáculo de haber perdido a su personal de trabajo, por las mismas medidas de confinamiento.

Julia recurrió al apoyo de su esposo y sus dos hijos, quienes le ayudaban a cargar con las luces y acomodar el set frente a las afueras de las casas de sus vecinos. La experiencia de fotografiar sin todo el equipo de producción hizo sentir a la fotógrafa algo similar a la vulnerabilidad, pero “refrescante”, aunque concluye que el proceso fue similar al de otros trabajos, pero la diferencia fue que esta ocasión era a menor escala.

La fotógrafa destaca que este proyecto pandémico no se trata sólo de fotos bonitas, sino que conecta con el mundo, “siento que después de esto quiero hacer más trabajo documental sobre temas sociales. Quizás en el futuro cambie mi acercamiento a mi foto”.

La serie Lookin Out From Within está disponible en un libro autopublicado por Fullerton-Batten. Por el momento no tiene otros proyectos, más que concentrarse en sus exposiciones, como la de LS Galería, que es con entrada libre.

