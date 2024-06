Durante la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO), que inició el 7 de junio y terminó ayer en el Jardín Hidalgo, se rindió homenaje a la escritora Elena Poniatowska (Premio Cervantes 2013).

En la mesa, moderada por el periodista Javier Aranda, Poniatowska recordó su primeros años de trayectoria periodística: "Yo me inicié en el periodismo en 1953, cuando, creo, ninguno de ustedes había nacido. Ya tengo 92 años entrados a 93", le dijo la autora de "La noche de Tlatelolco" al público.

"Me inicié en el Excélsior porque ahí publicaba una mujer, Ana Cecilia Treviño, a quien le decían Bambi, que tenía unos enormes ojos rasgados, y entonces se daba en el cine la película de Walt Disney. Me gustaba mucho lo que ella escribía. Ella se casó con un gran pintor, Alberto Gironella; coincidió que cuando ella se fue de luna de miel, una amiga mía me habló de su tío, Eduardo Correa, quien era jefe de la sección de sociales de Excélsior".

Poniatowska recordó a "una coyoacanense", la crítica de arte Teresa del Conde, quien "tenía una rival muy poderosa: Raquel Tibol. En el periodismo siempre hay inseguridades, temor. En la noche uno dice: ¿saldrá el artículo mañana? Hay mucha zozobra. No es bueno para el corazón ser periodista". Contó que no pasó mucho tiempo para que pasara a la sección y que tiempo después se pasaría al hoy desaparecido periódico Novedades.

En Excélsior, Poniatowska ganaba 30 pesos de aquel tiempo por artículo; mientras que en Novedades le ofrecieron 75: "Me fui al Novedades para gran regocijo de Bambi. Al momento que yo salí, empezó a quererme con pasión tormentosa, me hablaba, me buscaba, me invitaba a cenar". Entonces, la escritora le refería su preocupación ante la posibilidad de no poder atender lo suficiente a sus hijos por trabajar demasiado. "Bambi" le respondía: "No te preocupes. Cada que entro al cuarto de mis hijos me dicen, ¿cómo está, señora?". Poniatowska se horrorizó por ello:

"El periodismo es un veneno, una pasión. Uno sale a cualquier hora, en cualquier momento a cubrir un acontecimiento y nunca sabe cuánto va a tardar", dijo y recordó cierta ocasión en la que iba a recoger de la escuela a Mane, su hijo mayor:

"Yo llegué tardísimo por él y lo vi solito en la explanada de la escuela, sentado en su mochila. Me sentí la mujer más espantosa, Cruella de Vil, la madre más terrible que hay sobre la tierra. Sí se corren riesgos. Por lo menos, ahora, él, como es muy noble, dice que no recuerda nada".

Se estima que a esta tercera edición de la Feria asistieron 300 mil personas. Participaron 120 casas editoriales distribuidas en 190 stands. Entre los eventos que destacaron en la última jornada se cuenta la presentación de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú; el homenaje a Cristina Pacheco, organizado por el Estado invitado, Guanajuato, mediante el Ciclo de Escritores Guanajuatenses; la entrega del reconocimiento José Juan Tablada, por parte de la FILCO y Círculo de Poesía, a Carmen Boullosa, y la presentación del libro "Mexicanos en el cine", de Fernando Aceves, evento en el que participaron Juan Carlos Rulfo y Nelly Rosales.

