Tras 14 años de ausencia de la escena literaria, el escritor tijuanense Luis Humberto Crosthwaite regresa con “El último show del Elegante Joan” (Random House), una colección de cuentos al mejor estilo Crosthwaite: experimentales, frescos, novedosos, arriesgados, provocadores. Cuentos que son una exploración sobre la escritura, sobre la literatura, sobre el ejercicio de contar, pero también y sobre todo, una búsqueda por seguir encontrando formas, seguir experimentando con el lenguaje y con las estructuras, y de no encasillarse a 64 años y con más de 40 años de escritor.

“Este libro es resultado de una mirada interior. De repente, en lugar de estar observando a mi alrededor, el exterior, decido ‘vamos a ver qué es lo que realmente contiene Luis Humberto’ y lo que me encuentro en el centro de todo, son todas estas palabras, la literatura, mis lecturas y el ejercicio de generar historias. Finalmente, todo el arte narrativo, el arte de la creación es a lo que me enfoco y a partir de eso quise escribir historias que se refirieran a eso”, asegura el mítico escritor de la saga norteña clásica: “Idos de la mente: la increíble y (a veces) triste historia de Ramón y Cornelio”.

Los personajes de Crosthwaite algunos tienen pretensiones de poetas, otros de escritores; muchos de ellos simplemente son admiradores de la literatura, algunos se dicen estudiantes de humanidades; pero todos tienen un contacto directo con la literatura y un espíritu creativo. “Ese fue mi punto de inicio, dije: ‘voy a empezar a escribir con la finalidad de hacer un libro, historias que analicen lo que yo tanto amo, que es formar historias, formar anécdotas y crear personajes, ponerlos a platicar, es una cosa que me encanta. A veces siento que ellos están hablando mucho más allá de mí mismo, los estoy escuchando y yo nomás registro sus diálogos”.

Foto: Penguin Random House

El célebre autor de “Aparta de mí este cáliz”, asegura que sus personajes siempre han estado caminando sobre una cuerda floja, en donde no saben hacia dónde van y a la vez, si se caen no saben dónde van a caer. “La incertidumbre también es una línea entre las historias”, asegura Crosthwite, quien siempre se reta desde su oficio como tallerista. “Para mí también era una gran responsabilidad mostrar la manera en que yo me aproximo a las historias y cómo las desarrollo y cómo las trabajo porque tiendo a ser muy meticuloso, como un relojero en tiempos en que los relojes ya no existen”.

Su reto siempre es trabajar muy profundamente el cuento, para que al final no se sienta ese trabajo, o mejor, que se sienta que las historias salieron de la nada. “Siempre que escribo no tengo estas grandes pretensiones de lograrlo, finalmente creo que el lector es quien completa el ciclo de la escritura y es quien realmente construye todas esas posibilidades. Yo siento que estoy escribiendo desde mi rinconcito y estoy trabajando mucho la historia, para que me convenza a mí mismo y quedar con la ilusión y la esperanza de que el lector los terminó”.

El narrador, editor y traductor nacido en 1962, dice que nunca ha querido sentirme por encima de lector, “siempre he considerado que el lector puede ser y debe ser una persona mucho más inteligente que yo, capaz de captar, incluso entre líneas, lo que yo mismo no planteo”. Y lo hace con desparpajo y un gran sentido del humor, “el humor es parte de mi estilo de escritura”, asegura y agrega que este libro refleja también la dicha que tuvo de escribir, inicialmente borradores, luego trabajándolo a lo largo de años, hasta ahora verlo publicado y marcar con él su regreso a la literatura.

Este libro acaba de salir y tiene dos proyectos en puerta. Está trabajando sobre una nueva novela, pero también otro libro de cuentos. “Lo mío siempre es el cuento. Yo siento que soy un cuentista que ocasionalmente escribe novela”.

Emprende este reinicio de camino “más concentrado en mí mismo como escritor. Me interesa mucho más observar el oficio mismo y estudiar la manera en que yo me aproximo este ejercicio”, dice el también autor de “Instrucciones para cruzar la frontera” y “Estrella de la Calle Sexta”, quien agrega: “Yo me considero un artesano, soy muy perfeccionista, me tomo las palabras muy en serio”.

Sus personajes son todos una parte de él mismo. “Pongo personajes que están digamos en situaciones en las que yo mismo me he encontrado. Ves un personaje deprimido porque alguien le fue mal en una clase de poesía y yo soy esa persona, pero por otro lado tienes este amigo que está tratando de alivianarlo y pues yo soy también ese amigo que lo está tratando de alentar. Estoy en un momento, digamos, de analizando mis facetas, no solo como escritor, sino como ser humano”.

Aunque estuvo 14 ausente de la escena literaria, siempre estuvo cerca de la literatura. En 2020, en un grupo de Facebook creado por él mismo, puso varios de sus libros en PDF para descarga gratuita bajo el sello editorial "Edición Cuarentena 2020", en memoria de amigo Hebert Axel González. Ahora con su regreso y con la publicación de “El último show del Elegante Joan”, DeBolsillo relanzará varios de sus libros.

“Yo me siento que estoy saliendo de una cueva y descubriendo el mundo de las redes sociales, cómo se mueven, toda la gente que hace podcast, me sorprende mucho estas nuevas formas de promoción de lectura y de la promoción de los libros, me encuentro con jóvenes que están realizando proyectos tipo podcast y es maravilloso. Cómo me gustaría tener 30 años menos para yo mismo acercarme a esto, para entenderlo, sobre todo”, asegura Crosthwaite.

Lamentablemente, agrega, en 14 años, también se han acendrado las situaciones negativas, que también evolucionan, y que tienen como escenario el norte y la frontera, que es emblemática en su literatura, en la que también está la poesía, la música y la literatura.

“Yo como observador de todo ello siento la fortuna de poder estar aquí para documentarlo, pero también me entristece, y el drama y la tragedia de la frontera pues no son situaciones sobre las que puedo aproximarme con humor, pero lo que sí puedo hacer es buscarme distintas formas de narrarlas y eso es una cosa que siempre estoy haciendo, buscando nuevas formas, nuevas formas para mí, porque no estoy diciendo que lo que hago es novedoso, pero sí son formas que a mí mismo me sorprenden”, afirma.

Luis Humberto Crosthwaite vuelve maduro y con relatos introspectivos que llegarán a sus lectores fieles y a las nuevas generaciones. “Me siento muy halagado, además porque dentro del plan de la publicación de este libro también van a rescatar mis libros que aparecieron en Tusquets, todos esos libros van a aparecer en la colección De bolsillo. Este mismo año va a salir ‘Idos de la mente’ y ‘Aparte de mí este cáliz’, y el año que entra van a salir tres más. A mí me da mucho gusto que finalmente estos libros no se olviden y que estén activos en librerías”, concluye.