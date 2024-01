Monterrey.- El Museo de Arte Contemporáneo (Marco), arrancó su programa de exhibiciones 2024, con dos proyectos comisionados a los artistas Aurora Pellizzi con su obra "Gorgonas", que trata sobre la sombra negra que a lo largo de la historia cubre a las mujeres con poder; y la intervención denominada “It Stares at You From Billions of Years Ago” de Leo Marz, que aborda el fenómeno de la viralidad en las redes sociales.

Así, expresó Taiyana Pimentel, directora del espacio cultural, el presente año se inaugura con un fuerte compromiso de Marco por las nuevas producciones, apoyando a los artistas en la construcción de sus discursos reafirmando el quehacer del museo, como un lugar donde el diálogo con todas las generaciones y hacia la juventud en específico sea más profesional y más serio.

Aurora Pellizzi, que presenta "Gorgonas", en Espacio Uno de Marco, desde este viernes y hasta el próximo 12 de mayo, hizo una obra de 3.45 por 3.58 metros, formada por nueve ayates de fibra de maguey unidos, sobre los que entretejió con lana de ovejas de colores naturales café, gris y blanco y en algunas áreas coloreó de violeta con cochinilla del nopal, las figuras en relieve de las hermanas Esteno, Euriale y Medusa que, según la mitología griega, tenían serpientes en lugar de cabellos y convertían en estatuas de piedra a quienes las miraran a los ojos.





Lee también Poniatowska, Gabriel García Márquez e Isabel Allende, a la lista negra de libros en EU

Para esta obra, Aurora se inspiró en el relieve del Templo de Artemisa de Corfú, en Grecia, considerado la primera edificación de su tipo en piedra y que data del año 580 a.C. En el frontón, elemento arquitectónico que se resguarda en el Museo Arqueológico de Corfú, la Gorgona de tres metros de altura se encuentra al centro, portando una serpiente como cinturón, símbolo de fertilidad, además de las que tiene en sus cabellos.

La artista, que radica en la Ciudad de México, buscó cuestionar el cómo las figuras femeninas con poder han estado asociadas al peligro a lo largo de la historia, y son presentadas como figuras salvajes e indomables, con cualidades monstruosas y bestiales.

Y así ha sido en las más diversas culturas, incluyendo Coatlicue, la diosa azteca de la fertilidad; Kali Durga, la diosa de la muerte en la cultura hindú; y el personaje bíblico Eva.

“Al representar el cuerpo femenino en un estado activo y procreativo y no en un estado pasivo, sumiso y de objetividad, éste se percibe como destructivo y amenazante y adquiere poca visibilidad dentro de la cultura hegemónica”, dijo Pellizi.

Mencionó que se aproximó a las gorgonas para entenderlas mejor y cuestionar las asociaciones negativas que se hacen respecto a las míticas hermanas de la cultura griega.

“Me aproximo a las figuras de las gorgonas para entenderlas mejor y para cuestionar sus asociaciones negativas: ¿Cuál es el peligro que representan?, ¿cuál es el miedo que evocan?, ¿qué aspectos de la naturaleza y de la feminidad representan?, ¿cuáles son las supersticiones que despiertan? Busco cuestionar la vergüenza, temor y supersticiones asociadas hacia la mujer en su estado más poderoso y creativo”, señaló.

A su vez, Leo Marz, quien realizó su intervención "They Stare at You From Billions of Years Ago" ("Te observan desde hace miles de millones de años"), en el Patio de las Esculturas, exhibe dos obras de sitio específico en las cuales analiza la cultura de la “viralidad” en redes sociales.

Expresó que su creación aborda el concepto filosófico de hiperrealidad, planteado por Jean Baudrillard y para referirse a las estrategias de simulacro en la época contemporánea, donde la realidad es presentada a través de imágenes falsas, editadas o distorsionadas, borrando la frontera con la ficción.

Asimismo reflexiona sobre cómo distintos sucesos pueden ser simultáneos a pesar de estar ubicados en diferentes momentos temporales, ambos aspectos marcados por el consumo de información mediática y de redes sociales. “El cuerpo de obra que estoy trabajando ahora parte sobre cómo en este momento las personas van de una realidad a otra y no hay diferencia entre lo virtual y lo real en la vida cotidiana, porque esa experiencia que tenemos en el espacio virtual manipula la manera en que entendemos la realidad”, dijo el artista originario de Jalisco que vive ahora en Monterrey.

"They Stare At You From Billions of Years Ago" (2023) es un mural de 26 metros de ancho por cinco de alto, en el que aplicó pintura acrílica utilizando sus huellas digitales sobre un fondo blanco, para lo cual alternó dos tonos de grises.

Detalló que con las huellas dactilares creó durante tres semanas “un efecto visual semejante al ruido blanco o nieve, un patrón que aparecía en la televisión análoga cuando la señal era débil o nula, normalmente acompañada de un sonido particular”.

Expresó que esta fue una forma de materializar el presente, marcar su presencia en un tiempo transcurrido. “La obra es un autorretrato conformado por miles de huellas dactilares, remitiéndose al uso actual de los dedos tanto para navegar por los dispositivos móviles, como para establecer una identidad biométrica”.

Dentro del mismo espacio, pero en el lado opuesto, realizó una segunda obra denominada "Complete Bliss Is Not a Full Reality" (2024), una escultura de luz neón con la forma de ojos retomados de una selfie; en este caso, dijo, corresponden a los de la famosa socialité Kim Kardashian. Y esta obra se puede observar desde el exterior de Marco, sobre todo en la noche, por las barras de neón con la que fue realizada y cumple funciones de iluminación.

Lee también Por "Los alemanes", el escritor español Sergio del Molino, gana el Premio Alfaguara de Novela 2024