La gran final de Miss Universo México 2026 fue mucho más que vestidos de noche, tensión y glamour. Fieles a la costumbre, las redes sociales convirtieron cada instante de la gala en una fábrica de memes.

Desde la presentación inicial de las candidatas hasta el emotivo adiós de Fátima Bosch y la posterior coronación de la jalisciense María Vargas, la comunidad digital inmortalizó los momentos más memorables de la noche con el humor ácido e inmediato que la caracteriza.

yo digo que no mandemos candidata de México este año a Miss Universo, que vergüenza después de tener a tremendo mujeron como Fátima #MissUniverseMexico pic.twitter.com/ZwtM9jBWds — Fer🧃 (@bbgfernandaa) August 30, 2026

todo mexico al ver que ganó Jalisco#MissUniverseMexico pic.twitter.com/efvrhTgpoy — nothing (@ocyyeaniccx) August 30, 2026

hoy no quería tomar, pero fátima bosch entrega su corona pic.twitter.com/DZIxDzVVD3 — raquel (@raqueelgvv) August 30, 2026

Gracias por nada Miss Universo México pic.twitter.com/LJ8vqwbx9H — jess (@JessicaOG_) August 30, 2026

si ya estoy berreando ahorita q fátima entregó la corona d méxico como verga voy a estar en noviembre#MissUniverseMexico pic.twitter.com/zxja4pEtmG — dahlia 🪽 (@cartasdsangre) August 30, 2026

Nuevo León y Guanajuato fuera de la competencia#MissUniverseMexico pic.twitter.com/xDmliedq7i — nacho con O (@NachoConO) August 30, 2026

Nuevo León y Guanajuato fuera de la competencia#MissUniverseMexico pic.twitter.com/xDmliedq7i — nacho con O (@NachoConO) August 30, 2026

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Cruz Azul, luego de pasar por una mala racha sin poder ganar entre Liga MX y Leagues Cup, volvió a sumar tres puntos a su visita al Necaxa en Aguascalientes en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Con un 1-3 en la pizarra, los dirigidos por Joel Huiqui vuelven a sonreír luego de semanas en un bache. Los goles fueron obra de Jeremy Márquez (23'), Nico Ibáñez (46') y Willer Ditta (53').

Por parte de los Rayos del Necaxa descontó al minuto 83, Emilio Rodríguez.

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Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X

Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X

Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X