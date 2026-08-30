Cultura | 30-08-26 | 10:50 |

La gran final de Miss Universo México 2026 fue mucho más que vestidos de noche, tensión y glamour. Fieles a la costumbre, las redes sociales convirtieron cada instante de la gala en una fábrica de memes.

Desde la presentación inicial de las candidatas hasta el emotivo adiós de Fátima Bosch y la posterior coronación de la jalisciense María Vargas, la comunidad digital inmortalizó los momentos más memorables de la noche con el humor ácido e inmediato que la caracteriza.

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Cruz Azul, luego de pasar por una mala racha sin poder ganar entre Liga MX y Leagues Cup, volvió a sumar tres puntos a su visita al Necaxa en Aguascalientes en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Con un 1-3 en la pizarra, los dirigidos por Joel Huiqui vuelven a sonreír luego de semanas en un bache. Los goles fueron obra de Jeremy Márquez (23'), Nico Ibáñez (46') y Willer Ditta (53').

Por parte de los Rayos del Necaxa descontó al minuto 83, Emilio Rodríguez.

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Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X
Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X
Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X
Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X
Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X
Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X
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