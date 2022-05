¿El FCE hará posible que Cabrera Infante se lea en La Habana?

El próximo 7 de mayo, el Fondo de Cultura Económica abrirá su primera librería en La Habana, Cuba. Ocupará el mismo local de la que hasta ahora es la biblioteca pública Fernando Ortiz. El nombre de esta nueva sucursal no es gratuito. Se llamará "Tuxpan", el puerto mexicano del que partió el yate Granma en 1956 con decenas de guerrilleros dirigidos por Fidel Castro. Dicen los que saben que en su momento podían encontrarse en esta librería—creada hace 20 años por el entonces director del FCE, Gonzalo Celorio— algunos títulos de Guillermo Cabrera Infante y Eliseo Diego, dos escritores cubanos que murieron en el exilio a causa del acoso castrista. Hace unos días el historiador cubano Rafael Rojas se preguntaba en Twitter si el Fondo de Cultura tendrá la disposición de distribuir ahí la obra de otros exiliados como Severo Sarduy, José Kozer, Jesús Díaz o Julieta Campos, todos ellos en el catálogo de esta editorial mexicana. ¿Qué pesará más en Paco Ignacio Taibo II? ¿El sectarismo o la apertura para llevar a los lectores cubanos obras que les fueron prohibidas por años? Veremos.

¿A quién sí y a quién no apoya el FCE para internacionalizarlo?

Y a propósito del Fondo de Cultura Económica en Cuba, nos cuentan que la Editorial Arte y Literatura de Cuba le pidió al sello oficial del Estado mexicano hacer un acuerdo para publicar "El libro centroamericano de los muertos", del poeta chiapaneco Balam Rodrigo. Título que ganó en 2018 el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, máximo galardón al que puede aspirar un poeta nacional. A la petición de Arte y Literatura, el FCE respondió que no tenía mayor interés en difundir la obra de Balam Rodrigo fuera del país. En cambio, le ofrecía publicar a dos poetas mexicanos: Óscar de Pablo y Zel Cabrera, ambos, autores jóvenes de dicha casa editorial. Nos cuentan también que Arte y Literatura revisó las obras que les enviaron y decidió no incluirlas en su catálogo, respuesta que no hizo que el Fondo cediera los derechos de "El libro centroamericano de los muertos". ¿Cuál es el criterio para deliberar que un autor tenga o no el honor de ser publicado o coeditado en el extranjero con el apoyo institucional? No sobra mencionar que esta obra de Balam trata sobre la migración, uno de los motivos por los que publicarlo en Cuba era pertinente. ¿Tuvo resolución el asunto? Marabunta, otro de sus libros que trata sobre la migración y se publicó en 2018, tuvo una reedición este año en la Colección Lira del Instituto Cubano del Libro que publica, sí, la Editorial Arte y Literatura.

