El descontento en los estados con la secretaria de Cultura

No hubo fuego, pero tampoco miel sobre hojuelas en el encuentro de los representantes estatales de Cultura con la secretaria Alejandra Frausto, el lunes en Chapultepec. Nos cuentan que el tema de los Fondos Mixtos no dejó satisfechos a todos los secretarios que, desde antes —como fue en el caso de Aguascalientes— habían manifestado su descontento porque Vinculación Cultural no ha hecho su tarea y, en cambio, les informó a las instituciones de Cultura de los estados la determinación de extinguir los fideicomisos que operan estos Fondos Mixtos, con excepción del PACMyC. Si bien en la reunión Alejandra Frausto manifestó que los fondos mantendrán sus presupuestos —estatales y federales—, muchos secretarios se fueron sin tener claro cuándo y cómo se entregarán, pues a pesar de lo dicho por la funcionaria, todavía se deben realizar las reuniones de las comisiones de planeación de cada programa de los Fondos, con representantes de la Secretaría, de las instituciones culturales y de la sociedad civil... Así que el dinero no está a la vuelta de la esquina. ¿Será por eso que más de un secretario estatal no estaba de ánimo para irse de visita a Los Pinos?



El show de Mardonio Carballo en los Ariel

En la entrega de los premios Ariel a lo mejor de la cinematografía nacional, uno de los funcionarios del Cambio Verdadero, Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, se subió al escenario para echarse un palomazo con el grupo Centavrvs para recitar un poema de su autoría como introducción del tema “Somos uno”. No es la primera vez que el poeta aparece con este grupo, el año pasado se presentaron juntos en el Vive Latino. Y tampoco es la primera vez que un funcionario cultural cae en la tentación de autopromoverse. En febrero pasado le contamos que la subsecretaria de Diversidad Cultural, Natalia Toledo, y Gregorio Regino, director del Inali, fueron invitados como creadores a un evento en el Fonart. ¿Era estrictamente necesario que un servidor público fuera parte del elenco artístico de los Ariel?, ¿de verdad no fue posible dar la oportunidad a otros talentos?

El director que duró 3 meses

Otro funcionario cultural, esta vez Abraham Nuncio, abandona el barco apenas tres meses después de haber tomado el timón de la Biblioteca Vasconcelos, a la que llegó tras la crisis Daniel Goldin. Al final ni el uno ni el otro; tanto quiso Marx Arriaga, director de Bibliotecas, impulsar “cambios sustantivos” e implementar modelos innovadores”, que en menos de tres meses fracasó. Ahora explican que Nuncio Limón se va por razones personales y de salud, pero adentro de la institución es un secreto a voces que no hubo química con Arriaga, lo que provoca otro periodo de inestabilidad en la Vasconcelos.