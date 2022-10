El Colegio Nacional crea foro a favor del encuentro y el diálogo

Analizar y fijar las rutas que México puede andar hacia un mejor futuro a la luz de las crisis que intensificó la pandemia por el Covid-19 son los retos del VII Encuentro Libertad por el saber, que El Colegio Nacional realizará del 16 al 22 de octubre con el tema “El mundo ante la encrucijada: la construcción de futuros posibles” en materia de medio ambiente, bienestar social, desarrollo económico, democracia, violencia, ciencia, humanismo, educación, cultura y sociedad.

“No es la agenda la que queremos construir, queremos construir los caminos del encuentro y el diálogo”, asegura en entrevista la bióloga Julia Carabias, integrante de El Colegio Nacional, quien asegura que ese es el motor de las 17 mesas, conferencias y recitales en las que participarán 77 expertos, de los cuales 27 son miembros de El Colegio Nacional.

“Quisimos que todos sean personas cuyas opiniones están basadas en conocimiento científico, en experiencias que nos permitan trazar distintas rutas que nos lleven a la aspiración colectiva de un mejor México”.

Aunque Carabias reconoce que suele haber desde el gobierno oídos sordos y confrontación, este encuentro es un llamado a la sociedad y por supuesto al gobierno, “el llamado es a que tenemos que dialogar, porque el gobierno no puede sólo, pero la sociedad tampoco puede sola, el gobierno tiene muchas responsabilidades constitucionales que tiene que cumplir y la sociedad le puede ayudar a cumplirlas”, afirma Julia Carabias, quien junto con Julio Frenk y Claudio Lomnitz coordinan este encuentro que iniciará el 16 de octubre con una conferencia de Alicia Bárcena, seguida de la mesa “El futuro desde distintas miradas”, con la participación de José Sarukhán, Roger Bartra, Rolando Cordera, Alicia Mastretta y Javier Garciadiego.



“En El Colegio Nacional estamos convencidos de que queremos ser un espacio útil a la sociedad, que pueda ser un espacio donde la sociedad encuentre un referente; generamos reflexiones, propuestas, discusiones que están fundamentadas, que no son noticias falsas, que no son elucubraciones y que no es ideologización”, afirma la doctora Carabias.

Su propuesta es al diálogo abierto entre gobierno y sociedad, y en ese diálogo la polarización no ayuda, “lo que ayuda es escucharse porque ni la sociedad puede sola hacer el cambio, ni el gobierno va a poder llegar a crear un mundo mejor”.

¿Cómo se define el mundo mejor? Carabias dice que debemos aspirar a un mundo que respeta los derechos humanos fundamentales, la naturaleza, donde nadie padezca hambre y no existan estas desigualdades. “¿Qué cuál es la ruta? Muchas, pero hay unas que no nos llevan hacia allá, hay que cambiarlas” y es ahí donde la pandemia nos ha dado lecciones, señala.

“El reto es cómo salimos de esa pandemia y de las crisis que se han generado. Se incrementó el problema del decrecimiento económico, del desempleo, se hicieron más fuertes las desigualdades, se perdieron los avances para las mujeres porque son las primeras que pierden el empleo, son las que cargan con el ingreso de la familia en muchas ocasiones y además con el cuidado de la familia, de los hijos, de los padres, fue una situación que agravó enormemente la condición de la mujer. Una lección clave fue que la ciencia en muy poco tiempo, en tiempo récord, pudo tener una solución a partir de las vacunas, pero un error gigantesco fue el de las políticas, incapaces de resolver a la velocidad que tuvo la ciencia. Las políticas no fueron las adecuadas, ni las nacionales ni las mundiales, ni la relación multilateral ni la cooperación mundial para que las vacunas estuvieran al interior de los humanos; vimos el conocimiento científico sin ser aprovechado a plenitud, creo que fue un éxito de la ciencia y un fracaso de las políticas públicas y la cooperación internacional en materia de salud”, afirma Julia Carabias.

La investigadora tiene claro que los cambios no son solo responsabilidad del gobierno, “por supuesto que son responsabilidad del gobierno, pero no sólo, tiene que ser la suma de la sociedad porque la sociedad tiene capacidades que el gobierno no” y también tiene claro que las reflexiones colectivas junto con las políticas públicas pueden hacer el cambio, “nos preocupa mucho que a la sociedad se le margine, nos preocupa mucho que la sociedad no se organice, eso también es parte de las reflexiones que se harán en este encuentro porque un régimen democrático es el que nos permite dar las condiciones para que esa sociedad pueda coexistir y tomar un rol importante en la toma de decisiones”



Entre los 77 participantes del Encuentro que se realizará de manera presencial y vía streaming, destacan Alicia Mastretta, Alicia Bárcena, Roger Bartra, José Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre, Natalia Mendoza Rockwell, María Victoria Uribe, Adèle Blazquez, Jaime Urrutia Fucugauchi y Tonatiuh Guillén.

Programa completo en: https://colnal.mx/encuentro/el-mundo-ante-la-encrucijada-la-construccion....

