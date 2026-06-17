Que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México “ha determinado realizar un relevo en la titularidad” de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, es decir, destituyen a Andrés Carreño como director y la nueva dirección estará a cargo de “una persona cuya trayectoria y experiencia se encuentren estrechamente vinculadas al ámbito de las letras, la poesía y la gestión cultural"; también subrayan que, “el Café-Bar ‘Las Hormigas’ no funcionará como cabaret”, y proponen la instalación de una mesa de diálogo “con el propósito de generar un espacio de diálogo institucional, intercambio de información y construcción de acuerdos en torno al presente y futuro del recinto”, para el jueves 18 de junio de 2026, a las 10:00 horas.

Esas son tres de las determinaciones que ha hecho públicas la secretaria a cargo de Ana Francis Mor, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales la tarde de este miércoles, en respuesta al pliego petitorio presentado por el Colectivo en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

Una de las salas de la casona donde vivió, escribió y falleció el gran poeta Ramón López Velarde. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

El documento de cinco páginas firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, da respuesta a cada uno de los 11 puntos del pliego petitorio que presentado el viernes 12 de junio de 2026 por el colectivo "En Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde".

Lee también Una defensa histórica, la casa del poeta Ramón López Velarde

Insiste en que la Casa del Poeta Ramón López Velarde mantiene su nombre y su vocación. “La poesía siempre ha sido y seguirá siendo el epicentro del recinto”, también que la Casa está abierta a todas las expresiones literarias (poesía, proyectos editoriales, fanzines, colectivos literarios, etc.), porque “el recinto promueve la pluralidad y libertad creadora” y que “se transformará en un centro cultural público y gratuito, incluido el museo, la biblioteca y el salón de usos múltiples”.

Sobre la preservación del Café-Bar "Las Hormigas" y el rechazo a su reconversión comercial o escénica unilateral, la Secretaría dice que realizan gestiones ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que el Cafe-Bar cuente con las autorizaciones correspondientes para su apertura y dedicarlo a realizar presentaciones de libros, lecturas de poesía y “propiciar el diálogo con otras disciplinas artísticas, siempre que la literatura permanezca como el eje rector de sus actividades”.

[Publicidad]

Afirman que desarrollan un plan de trabajo integral para garantizar el resguardo, la conservación y la correcta organización de los acervos bibliográficos y documentales de Efraín Huerta y Salvador Novo como parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México, que mantendrán los acervos en su ubicación actual, para lo cual fortalecerán las medidas de conservación, y que la meta es garantizar la correcta identificación de los materiales, prevenir pérdidas o dispersión de ejemplares y facilitar su gestión.

Lee también

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas presupuestal solicitada por el Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la Secretaría informa que el 17 de octubre de 2025, la directora de la Fundación Casa del Poeta I.A.P entregó, por oficio, a la directora general de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México la solicitud de devolución del inmueble, ya que el “Permiso de Administración Temporal Revocable con cédula de identificación VF-1387-2010 se encontraba vencido desde el 8 de febrero de 2021”. Y que fue el 12 de diciembre de 2025, cuando la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario recibió de la Fundación Casa del Poeta I.A.P el inmueble y lo entregó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad.

[Publicidad]

En el documento también reafirma su compromiso de respetar lo establecido en el Decreto Expropiatorio de 1988 y el Acuerdo número 65 de 1982 de la Secretaría de Educación Pública, donde se establece la naturaleza del espacio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc