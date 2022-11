El British Council presenta manual de proyectos inclusivos

El British Council México liberó el fin de semana el libro digital Caja de herramientas para el desarrollo de un plan de inclusión, una publicación que fue diseñada por la compañía de teatro escocesa Birds of Paradise, a partir de un taller que organizó en el marco del programa Disability Arts Showcase Network for the Americas del British Council.

Esta publicación es una herramienta destinada a las instituciones, organismos y proyectos culturales que quieran alcanzar la inclusión plena de las personas con discapacidad.

El libro fue publicado por el British Council, bajo una licencia Creative Commons que permite su uso libre.

“Se trata de un manual que está dividido en cuatro capítulos o secciones. Lo primero que se hace es un análisis para entender dónde estamos parados, lo que se hace y lo que no sé hace; un análisis cuyo objetivo es comprender el porqué de las situaciones: si se dan por desconocimiento o por la falta de herramientas”, detalla en entrevista Lorena Martínez Mier, gerente de proyectos del British Council en México.

A partir de dicho análisis —continúa—, en la segunda parte del manual se explora lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar, para dar paso al desarrollo de estrategias.

El libro, además, tiene planillas que propician el ejercicio reflexivo, la lectura proactiva: “Se pide escribir lo que sucede,, a dónde y cómo se quiere llegar. Conforme se avanza en la lectura se muestran las propuestas para alcanzar los objetivos”.

La publicación se presentó el 25 de noviembre en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart; Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, Country Club), en el marco del décimo Encuentro Otros Territorios Artes Escénicas Interseccionales, proyecto surgido en 2010 debido al trabajo conjunto entre el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la asociación civil Teatro Ciego / Arte Ciego, con el objetivo de impulsar los proyectos inclusivos en todo el país. La publicación puede descargarse gratis en la página: www.britishcouncil.org.mx/Planificar-la-inclusion.