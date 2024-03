La muerte de una querida celebridad de internet, los movimientos de unos de los festivales de rock más importantes de América Latina, que año con año da tela de donde cortar para la creación de memes, y una mala jugada en el reciente enfrentamiento entre América y Chivas han nutrido el mundo digital en los últimos días.

Se fue la Gilbertona

A los 88 años, Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido en el mundo de internet como "La Gilbertona" falleció por problemas respiratorios. Si bien, desde el año pasado la fama de La Gilbertona era bastante sólida en el mundo virtual, además de que era particularmente querida entre la comunidad LGBT, su deceso puso su nombre como una de las principales tendencias en la red social X.

Fue velada el 14 de marzo en Culiacán. Pese a la triste noticia, los usuarios no desaprovecharon para despedirla con mensajes emotivos, mucho sentido del humor y memes.

Memes del segundo fin de semana de marzo. Imagen: X

Las cancelaciones del Vive Latino

Este año el cartel del Vive Latino reveló un par de participaciones interesantes. Una de estas grandes participaciones era la de Scorpions, cuyo nombre salió del programa del festival. Además del legendario grupo de hard rock alemán, cancelaron su participación Paramore y Cártel de Santa.

En redes sociales hubo varias quejas sobre lo que implica pagar por un concierto que después es cancelado. Para muchos, no hubo mejor manera de difundir este mensaje que con memes.

Memes del segundo fin de semana de marzo. Imagen: X

Memes del segundo fin de semana de marzo. Imagen: X

América vs. Chivas

Las Águilas del América pasaron a los cuartos de final de la Champions Cup Concacaf. El marcador global del enfrentamiento, que se realizó en el Estadio Azteca, quedó en 5 a 3. Pero para que este marcador se cumpliera fue decisivo el autogol de Alan Mozo. En el minuto 51, cuando Mozo quiso ganarle a Diego Valadés, nada salió cómo esperaba. El descuido permitió el pase del América, pero los aficionados y devotos de las Chivas no perdonaron esto.

Hasta el delantero Julián Quiñones no desaprovechó la oportunidad y se burló de Mozo en el momento. Si así le fue a Mozo en el momento, no hace falta imaginar cómo estallaron las redes sociales por su desliz.

Los americanistas reconociendo que Alan Mozo es el mejor lateral de la Liga MX DESPUÉS DE REGALARNOS UN GOLpic.twitter.com/PACTKRRIQ3 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 14, 2024

Y recuérdalo, ALAN MOZO.

Todo estará bien.

A pesar de tu AUTOGOLAZO que le dio en la madre a CHIVAS, CHICHARITO, CHICHADREYFUS, estará ahí para ti…

😅 pic.twitter.com/bSP3r3xih1 — 𝙀𝙇 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙊 𝘿𝙀𝙇 𝙁𝙐𝙏 🤠 (@ELFrancoDeLFuT) March 14, 2024

