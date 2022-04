Dona “tus trapos” para una instalación de arte en el Centro Rockefeller, en NY

Saca tus trapos al sol para... ¿hacer arte? Esta es la peculiar convocatoria que lanza la galería de arte MASA (Ciudad de México) para que el público colabore en la nueva instalación de la artista Pia Camil.

Camil, en colaboración con la galería y con LAGO/ALGO, solicita prendas de ropa vieja para colocarlas en lugar de las banderas del Centro Rockefeller, en Nueva York, Estados Unidos.

Con la obra “Saca tus trapos al sol”, la artista busca crear un tendedero comunitario que cuente las historias personales que hay detrás de las prendas usadas.

La artista ya realizó una instalación similar en Marfa, Texas, en 2020.



¿Cómo participar? Para poder colaborar en esta obra, se requiere:

1. Que las prendas “representen” la identidad del donador.

2. La ropa donada debe estar limpia.

3. Llevarla a LAGO/ALGO (Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, 2a Sección, CDMX) este 2 y 3 de abril, de las 11 a las 18 hrs.

En el lugar, se intercambiará la prenda por un refrigerio.

¿Quién es la artista Pia Camil?

Pia Camil (1980) es una artista contemporánea mexicana que radica en Acatitlán, en el Estado de México.

Camil trabaja las técnicas de escultura, pintura, performance e instalación. El tema principal de sus obras es la importancia de la colectividad y colaboración de la comunidad.

Entre las obras de la mexicana se encuentra “Here Comes The Sun”, un performance que presentó en el Museo Guggenheim de Nueva York; “Telón de Boca”, exhibido en el Museo del Chopo, “Laugh Now, Cry Later”, expuesto en la Galería OMR, ambos en la Ciudad de México.

Camil también ha expuesto en París, España, Dalas y Los Ángeles.



